Відповідно до даних Держказначейства, за час жовтня 2021 року до загального фонду держбюджету надійшло 78,8 мільярда гривень. Ця сума є на 2,3% більшою від місячного розпису. Тим часом податкові надходження становлять 38,6 мільярда гривень.
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Зокрема, митні надходження поповнили загальний фонд держбюджету у жовтні на 37 мільярдів гривень.
Звідки надійшли гроші
- З них 11,7 мільярда гривень становлять надходження від податку на доходи фізосіб та військового збору.
- Тим часом 14,4 мільярда гривень – від податку на додану вартість.
- Ще 6,4 мільярда грн – від акцизу на вироблені в Україні товари.
- Окрім того, 2,4 мільярда гривень – від податку на прибуток підприємств.
- Ще 1,9 мільярда гривень – за рахунок рентної плати за користування надрами.
Доходи упродовж року
У Мінфіні розповіли, що упродовж 10 місяців доходи загального фонду за десять місяців становлять 862,1 мільярда гривень. А видатки – 921,5 мільярда гривень.
Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції, дотації місцевим бюджетам проводилися в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень,
– розповіли у Мінфіні.
На що Україна витратить гроші від МВФ
- Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна вже в листопаді 2021 року може отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду.
- За словами політика, "єдиний спосіб використання (грошей МВФ – 24 канал) – це фінансування дефіциту бюджету".
- Саме це, на думку політика, дасть змогу частково виконати план із запозичень, а також дозволяє отримати макрофінансову допомогу Євросоюзу.