Сьогодні в Україну постачають 15 тисяч тонн пального на добу. Про це повідомив директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський. Але цього недостатньо.

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Скільки пального потрібно Україні

Щоб досягти нормального рівня забезпечення для споживачів потрібно збільшити постачання щонайменше до 22 тисяч тонн пального на добу.

потрібно збільшити постачання щонайменше до 22 тисяч тонн пального на добу. Якщо ж враховувати потреби армії та аграріїв, яким потрібно також формувати запаси, то необхідно збільшити постачання до 25 – 27 тисяч тонн на добу.

Тобто для того, щоб ринок функціонував без дефіциту, потрібно на 80% більше завозити пальне, ніж це роблять сьогодні.

При цьому Україна і так швидко наростила постачання пального з Європи. У лютому цей показник становив всього 1,5 – 2 тисяч тонни на добу. У травні він виріс до 15 тонн. І очікується, що постачання ростимуть і надалі.

Зверніть увагу! Мінекономіки очікує, що у травні споживання дизелю сягне 300 тисяч тонн, а бензину – 120 тисяч тонн. Цей обсяг вже законтрактований українськими АЗС, питання лише у доставці.

Коли українці забудуть про черги на АЗС

Пивоварський прогнозує, що Україна вийде на достатній рівень забезпечення дизельного пального вже протягом місяця. Якщо не буде неочікуваних перепон, звісно. Дещо складніша ситуація з бензином. На насичення ринку цим пальним знадобиться більше часу через дефіцит А-95 у Європі.

Андрій Пивоварський Директор WOG Holding BV Щодо 95-го, то тут ситуація складніша. Тут уже питання не лише завезти, але ще треба знайти, купити. У Європі – дефіцит 95-го. З того, що зараз бачу, потрібно буде більш ніж місяць. Але щодня маємо позитивну динаміку, ввозимо більше. Я обережно говорю, що кризу ми пройшли і зростаємо

Що відомо про ціни на пальне

Уряд скасував держрегулювання цін. За його прогнозом, ціни на бензин не повинні перевищувати 52 гривні за літр, а вартість дизпалива – 58 гривень за літр.

Пивоварський зазначив, що ціна буде ринковою, і вона не так залежатиме від курсу долара, як від вартості пального у Європі.

В Україні вже почалися перевірки на АЗС, оскільки деякі з них ставили дуже високі ціни на пальне (наприклад, 70 гривень за літр дизелю) та відмовляли в деяких способах оплати.

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До теми – що буде з цінами на пальне: дивіться відео