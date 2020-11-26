Кабінету Міністрів України довелося скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною стали складні переговори з МВФ.

Необхідно було шукати компроміс щодо витрат і дефіциту. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє 24 канал.

Зауважимо Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2021 до 2 читання: основні цифри

Ми погоджували параметри дефіциту і були змушені прийняти ситуацію, при якій довелося скорочувати дефіцит. Ті розрахунки, які були перед першим читанням, треба було скоригувати виходячи з можливостей наших запозичень,

– наголосив Марченко.

Окрім того, міністр фінансів раніше заявив, що проєкт Держбюджету на 2021 рік вже узгодили з МВФ. Загалом, він збігається з оцінками фахівців Фонду.

Зверніть увагу! 26 листопада Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2021 до 2 читання. У 2021 році прогнозують зростання економіки. Це дозволить збільшити витрати на медицину, освіту, оборону тощо.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Інфографіка 24 канал