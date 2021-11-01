Дефіцит Пенсійного фонду України вже майже 170 мільярдів, – місія ООН
Наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення. А дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 мільярдів гривень.
У Моніторинговій місії ООН нагадали, що кожен має право на соціальне забезпечення, зокрема на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості.
Читайте також Перерахунок пенсій в Україні: хто отримає надбавку до кінця 2021 року
Ситуація з пенсіями в Україні
У місії повідомили, що поточний дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 мільярдів гривень.
Крім того, наразі до державної пенсійної системи внески сплачують тільки для 36% населення віком 15 – 64 років.
А Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Водночас приблизно 75% онлайн-працівників не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення.
Основні сфери пенсійної реформи
У Моніторинговій місії ООН також розповіли про ключові сфери пенсійної реформи, які, на їхню думку, мають бути пріоритетними для влади:
- розширення охоплення пенсійної системи,
- відмова від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб,
- інклюзивний національний діалог щодо майбутнього пенсійної системи.
Текст допису Моніторингової місії ООН з прав людини:
Кожен має право на соціальне забезпечення, у тому числі на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості.
Однак,
дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 мільярдів гривень;
наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення віком 15-64 років; та
Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Три чверті онлайн-працівників/-ць не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення.
Пенсійна реформа має знайти рішення, які дозволять повністю реалізувати право на соціальне забезпечення в Україні. Як же державі слід підтримувати достатній рівень життя для пенсіонерів/-ок?
Розширення охоплення пенсійної системи, відмова від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб та інклюзивний національний діалог щодо майбутнього пенсійної системи – це ключові сфери пенсійної реформи, які, на нашу думку, мають бути пріоритетними для влади.