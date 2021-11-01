Дефіцит Пенсійного фонду України вже майже 170 мільярдів, – місія ООН

Наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення. А дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 мільярдів гривень.

У Моніторинговій місії ООН нагадали, що кожен має право на соціальне забезпечення, зокрема на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості.

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Ситуація з пенсіями в Україні

У місії повідомили, що поточний дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 мільярдів гривень.

Крім того, наразі до державної пенсійної системи внески сплачують тільки для 36% населення віком 15 – 64 років.

А Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Водночас приблизно 75% онлайн-працівників не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення.

Основні сфери пенсійної реформи

У Моніторинговій місії ООН також розповіли про ключові сфери пенсійної реформи, які, на їхню думку, мають бути пріоритетними для влади:

розширення охоплення пенсійної системи,

відмова від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб,

інклюзивний національний діалог щодо майбутнього пенсійної системи.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з 2023 року планують запровадити соціальні пакети з накопичувальними пенсіями.

Текст допису Моніторингової місії ООН з прав людини:

Кожен має право на соціальне забезпечення, у тому числі на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості.

Однак,

дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 мільярдів гривень;

наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення віком 15-64 років; та

Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Три чверті онлайн-працівників/-ць не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення.

Пенсійна реформа має знайти рішення, які дозволять повністю реалізувати право на соціальне забезпечення в Україні. Як же державі слід підтримувати достатній рівень життя для пенсіонерів/-ок?

Розширення охоплення пенсійної системи, відмова від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб та інклюзивний національний діалог щодо майбутнього пенсійної системи – це ключові сфери пенсійної реформи, які, на нашу думку, мають бути пріоритетними для влади.