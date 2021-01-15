У Пенсійному фонді України впродовж 2020 року доходи склали 466,1 мільярда гривень, а витрати – 479,3 мільярда гривень. Водночас скорочення від Єдиного соціального внеску призвело до дефіциту бюджету.

Загалом дефіцит коштів у Пенсійному фонді становить 13,2 мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

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За їхніми даними, гроші державного бюджету в загальних доходах Пенсійного фонду становлять 184,5 мільярда гривень. Водночас власні кошти ПФУ склали 281,6 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Уряд вже з 1 березня 2021 року планує почати індексацію пенсій для українців. Однак наразі невідомо, на скільки відсотків її підвищать. Детальніше про це – читайте тут.

У пресслужбі також повідомили, що план надходжень від частини Єдиного соціального внеску на 2020 рік становив 274,2 мільярда гривень. Однак насправді Пенсійний фонд отримав лише 254,5 мільярда гривень.

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