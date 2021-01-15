Дефіцит Пенсійного фонду склав понад 13 мільярдів гривень: подробиці
У Пенсійному фонді України впродовж 2020 року доходи склали 466,1 мільярда гривень, а витрати – 479,3 мільярда гривень. Водночас скорочення від Єдиного соціального внеску призвело до дефіциту бюджету.
Загалом дефіцит коштів у Пенсійному фонді становить 13,2 мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.
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За їхніми даними, гроші державного бюджету в загальних доходах Пенсійного фонду становлять 184,5 мільярда гривень. Водночас власні кошти ПФУ склали 281,6 мільярда гривень.
У пресслужбі також повідомили, що план надходжень від частини Єдиного соціального внеску на 2020 рік становив 274,2 мільярда гривень. Однак насправді Пенсійний фонд отримав лише 254,5 мільярда гривень.
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Зменшення видатків на пенсії: що відомо
- Верховна Рада 15 грудня 2020 року ухвалила Державний бюджет-2021. У ньому видатки на Пенсійний фонд зменшили на 8 мільярдів гривень.
- Через це у суспільстві виникли запитання, чи не призведе зменшення видатків до скорочення соціальних виплат.
- Втім, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що жодні соціальні виплати у 2021 році не зменшать. За його словами, зменшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету компенсують завдяки зростанню його власних доходів.
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