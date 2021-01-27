Чому дефіцит Пенсійного фонду постійно зростає: пояснення демографині

В Україні постійно зростає дефіцит Пенсійного фонду. Керівниця Інституту демографії України імені М.В. Птухи Елла Лібанова пояснила, що це зумовлено низкою причин.
Джерело: LIGA.net
Насамперед це відбувається через те, що в Україні, як і у всьому світі, старіє населення, тобто зростає так зване навантаження на людей, які працюють.
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Вона відзначила, що за таких умов влада вдається:
За словами демографині, накопичувальні пенсії в Україні треба вводити. Але назвала декілька застережень:
Елла Лібанова додала, що потрібне підвищувати заробітні плати. Адже саме зростання мінімальної зарплати є дієвим інструментом.
Дефіцит не зникне ніколи. Це неможливо, поки у нас існує така диференціація з виплат пенсіонерам,
– зазначила вона.
І пояснила, що мовиться про спецпенсії.
Крім цього, керівниця Інституту демографії України розповіла, що треба рухатися до пенсії, як до базового доходу.
"Пенсії з солідарної системи мають бути наближені до прожиткового мінімуму, чесно обчисленого, скоригованого на коефіцієнт страхового стажу – щоб заохочувати людей працювати легально. Все інше – заробляй або накопичуй собі сам.", – зауважила демографиня.
Однак відзначила, що накопичувальні пенсії було б добре вводити за умови покращення інвестиційного клімату в Україні.