Чому дефіцит Пенсійного фонду постійно зростає: пояснення демографині

В Україні постійно зростає дефіцит Пенсійного фонду. Керівниця Інституту демографії України імені М.В. Птухи Елла Лібанова пояснила, що це зумовлено низкою причин.

Джерело: LIGA.net

Насамперед це відбувається через те, що в Україні, як і у всьому світі, старіє населення, тобто зростає так зване навантаження на людей, які працюють.

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Вона відзначила, що за таких умов влада вдається:

або до зменшення сукупних пенсійних прав – наприклад, через підвищення пенсійного віку чи обов'язкової тривалості страхового стажу;

або до збільшення легальної зайнятості, з якої сплачуються страхові внески – через створення робочих місць та детінізацію трудових відносин.

Накопичувальні пенсії, безумовно, треба вводити, – Лібанова

За словами демографині, накопичувальні пенсії в Україні треба вводити. Але назвала декілька застережень:

недовіра, як до держави, так і до доступних фінансових інструментів;

низькі поточні доходи – людям ні з чого відкладати, оскільки майже все витрачається на споживання.

Елла Лібанова додала, що потрібне підвищувати заробітні плати. Адже саме зростання мінімальної зарплати є дієвим інструментом.

Дефіцит не зникне ніколи. Це неможливо, поки у нас існує така диференціація з виплат пенсіонерам,

– зазначила вона.

І пояснила, що мовиться про спецпенсії.

Крім цього, керівниця Інституту демографії України розповіла, що треба рухатися до пенсії, як до базового доходу.

"Пенсії з солідарної системи мають бути наближені до прожиткового мінімуму, чесно обчисленого, скоригованого на коефіцієнт страхового стажу – щоб заохочувати людей працювати легально. Все інше – заробляй або накопичуй собі сам.", – зауважила демографиня.

Однак відзначила, що накопичувальні пенсії було б добре вводити за умови покращення інвестиційного клімату в Україні.

Що відомо про накопичувальні пенсії