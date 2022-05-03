Про це йдеться у повідомленнях мереж ОККО та WOG. Першою такі обмеження ввела WOG – з 29 квітня.

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Обмеження на АЗС

Приватні клієнти WOG можуть купувати лише 10 літрів на добу. При цьому обов'язково потрібно мати картку лояльності PRIDE. Схитрувати не вийде, оскільки система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.

Водночас мережа скасувала обмеження відпуску пального в каністри.

Це є вимушений крок, і дозволить забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто наших захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури,

– йдеться у повідомленні компанії.

Мережа АЗК "ОККО" ввела схожі обмеження з 1 травня. Там діють обмеження на преміальне пальне PULLS 95 та PULLS Diesel:

Клієнти без картки Fishka можуть заправити всього 5 літрів .

. Клієнти з карткою Fishka можуть отримати 10 – 30 літрів в один бак. Це обмеження залежить від того, скільки часу ви з ОККО. Перевірити свій ліміт можна у мобільному додатку.

У компанії наголошують, що можна заправляти авто лише однією карткою Fishka.

У міру збільшення запасів пального на АЗК, ліміти будуть переглядатись і пом'якшуватись,

– запевнили в компанії.

На деяких АЗК можуть всім відмовляти у продажі Pulls 95 та Pulls Diesel. Але лише у тому випадку, якщо залишки цього пального впадуть до критичного рівня. Тоді продаж припиняється, оскільки це загрожує поломкою системи через потрапляння повітря.

Звичайний бензин А-95 та ДП продовжують заправляти лише по паливних картках і талонах. Газ продають без обмежень.

Що відомо про дефіцит пального

До повномасштабної війни Україна постачала пальне з Росії, Білорусі та морськими шляхами. Потім довелося повністю переорієнтовуватися на нові ринки постачання – Європу. Це спричинило проблеми з логістикою, адже недостатньо цистерн та бензовозів.

Погіршило ситуацію те, що російські окупанти обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та ще понад 20 нафтобаз.

Ще однією проблемою стало держрегулювання, яке не дозволяло АЗС підняти ціни на пальне, хоч і собівартість його різко зросла. Через це в Україну просто перестали завозити пальне.

В Мінекономіки ще 29 квітня запевнили, що вже за тиждень проблему з дефіцитом розв'яжуть, хоч ціни трохи й зростуть. Водночас експерти вважають, що на розв'язання проблеми піде більше часу.

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