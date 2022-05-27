Дефіцит пального в Україні: уряд схвалив рішення щодо першочергових потреб

Уряд на тлі дефіциту пального в Україні ухвалив рішення щодо здійснення публічних закупівель нафти. Закуплену нафту спрямують на першочергові потреби держави.

В Україні збільшать резерви нафти

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів прийняв проєкт постанови щодо здійснення публічних закупівель нафти в умовах воєнного стану.

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За словами Шмигаля, проєктом передбачається, що Укрзалізниця виступатиме в ролі замовника та здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву,

– повідомив глава українського уряду.

Чому в Україні виник дефіцит пального

Збройні сили Росії завдали багатьох ударів по інфраструктурних об'єктах в Україні. Зокрема, росіяни знищили нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.

До повномасштабної війни Україна купувала нафту в Росії та Білорусі, однак тепер вимушена перелаштуватися на інші ринки. Тривалий час уряд регулював ціну на пальне, однак згодом відмовився від цього.

Хоча обсяги поставок пального зростають, цього все ще замало. Для того, щоб ринок функціонував без дефіциту, потрібно на 80% більше завозити пальне, ніж це роблять сьогодні.

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