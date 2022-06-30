Коли повністю зникнуть черги на АЗС та впадуть ціни

Ситуація на ринку пального суттєво покращується. Але все ще можна побачити черги та відсутність бензину чи дизелю на АЗС. Коли ці проблеми розв'яжуть остаточно, читайте далі.

Обсяг імпорту у червні виріс в 10 разів порівняно з обсягами, які Україна імпортувала у березні цього року – до 600 тисяч тонн. Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Коли зникне дефіцит

Україна поступово насичує ринок пального. Спочатку це відчувають західні області, а вже потім східні. За словами Свириденко, на Заході вже майже відсутні черги на АЗС, а ринок – повністю насичений. Наразі працюють над тим, щоб досягти такого рівня запасів і на Сході України.

Що буде з цінами

Щоб розв'язати проблему дефіциту, потрібно і надалі збільшувати обсяги імпорту. Як пояснює міністерка, це впливатиме на ціни. Річ у тім, що уряд зараз не регулює ціни на пальне. Відповідно ціна формується виключно на попиті та пропозиції. Як тільки пропозиція задовільнятиме попит, тоді ціни можуть врегулюватися.

Це вже сталося з газом, який подешевшав на 2 гривні. Якщо Україна такими ж темпами продовжить насичувати ринок дизелем та бензином, як це робить останні 3 місяці, то й на ці види пального ціна впаде, переконана Свириденко.

Юлія Свириденко Перша віцепрем'єрка — Міністерка економіки України Я хочу нагадати, що ми, на жаль, перебуваємо в стані війни. У нас Кременчуцьке НПЗ не функціонує. Звичайно, що ми повністю зараз залежні від імпортованого ресурсу. Як тільки ми зможемо в повній мірі наситити ринок, розуміючи нашу пріоритетність, у нас тоді вже й зникнуть ці черги, запрацюють всі АЗС.

Свириденко пояснила, за якою пріоритетність забезпечують пальним в Україні:

В першу чергу пальне йде на потреби ЗСУ та всього блоку оборони.

Далі виділяють пальне, щоб забезпечити роботу комунальних служб.

Після цього у списку пріоритетності стоять аграрії: минулих місяців їм потрібне було пальне для посівної, тепер – для збору врожаю.

Відповідно останніми у списку пріоритетності є звичайні покупці, які заправляються на АЗС.

Міністерка наголосила, що потрібно розуміти важливість цієї пріоритетності і того, що уряд робить все можливе адміністративними методами, щоб подолати дефіцит в умовах війни.

Свириденко також пояснила, чому на деяких АЗС досі порожнє табло з цінами. Все тому, що для операторів АЗС важливо мати запаси пального. До війни вони запасалися пальним на 14 днів. У критичні моменти під час війни на українських АЗС був запас всього на 2 – 3 дні, зараз він в середньому складає 6 – 7 днів. Коли заправки дійдуть до довоєнних рівнів запасів, тоді зникне і дефіцит, і черги.

Нагадаємо, що 30 червня різко подешевшав автомобільний газ. Середня ціна за добу подешевшала на 71 копійку до 41,05 гривні за літр. А такі мережі АЗС як ОККО чи WOG опустили ціни одразу на 2 гривні за літр.

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