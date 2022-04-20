Дефіцит пального: коли на АЗС буде вдосталь бензину й дизелю

Через повномасштабне вторгнення Росії Україні довелося повністю перелаштуватися на нові ринки постачання нафти та нафтопродуктів. В результаті на АЗС – дефіцит, а ціни на своїх рекордних позначках.

Про це у відео для "Мінфіну" розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає 24 канал.

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Чому в Україні дефіцит пального

До війни 100% імпортних надходжень пального були з Росії, Білорусі та морським шляхом. Довелося моментально перемкнутися на європейський ринок. А оскільки в Європі не були готові швидко наситити пальним такий великий ринок, це був дуже складний процес.

Зараз українські трейдери фактично перебудовують не лише український ринок, але і європейський теж. Тому що Європа не була готова до такого,

– каже Куюн.

Сьогодні Україна постачає пальне в основному з Польщі, Румунії, Словаччини й інших прикордонних країн. Проте серед наших імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка ніколи не постачала сюди нафту і нафтопродукти.

Українські трейдери знайшли нові ринки постачання, але з'явилася нова проблема – логістика. Зараз триває робота, щоб знайти додатковий рухомий склад, щоб привезти це пальне в Україну. Воно надходить, але поки що не такими темпами, як хотілося б, визнає Куюн.

Суттєво погіршило ситуацію те, що російські окупанти здійснили атаку на Кременчуцький нафтопереробний завод, який був дуже потужним джерелом постачання. Загалом з початку війни вороги обстріляли більш як 20 нафтобаз в Україні. Тож трейдери ще більше були змушені перемкнутися на імпорт.

Якщо раніше умовно в центральні та східні області везли пальне 300 кілометрів, то тепер потрібно подолати 800 кілометрів до західного кордону, а там ще 700 кілометрів до Литви, наприклад. Відтак витрати на логістику сьогодні займають 20 – 25% від митної вартості пального.

Дефіцит дизпального

На всіх українських АЗС є дефіцит всіх марок пального. Але найбільші проблеми з дизельним пальним. До війни на нього припадало 60% споживання моторних палив. А тепер ще й з початком посівної попит суттєво зріз.

Але, на думку Сергія Куюну, держрегулювання цін заважає ринку наситити ринок дизельним пальним. Зараз собівартість імпортного дизпалива становить 41 – 42 гривні за літр, а роздрібні мережі мають право продавати преміальне дизельне пальне не дорожче, ніж 39,50 гривні за літр. Відповідно АЗС не можуть працювати собі у збиток і купують недостатньо пального. Ринкова ціна ж становить 43 – 44 гривні.

Я думаю, що уряду потрібно переглянути і погодитися хоча б на тимчасове скасування держрегулювання, можливо, тільки дизпального для того, щоб дати ринку наповнитися. Нехай це пальне буде дорогим, але принаймні нехай взагалі буде. Після того, як ринок привезе це паливо, можна буде проаналізувати ціни. Якщо буде задовільна ситуація, то продовжити в такому режимі, а якщо ні – то знову повернутися до держрегулювання. Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95"

Сергій Куюн переконаний, що цими кроками вдасться розв'язати проблему дефіциту за місяць чи півтора.

Зазначимо, що не лише українці відчувають різке підняття цін. Вартість пального зросла у Європі, США та інших країнах через стрімке підвищення цін на нафту. Вона піднялася до рекордних показників ще перед війною Росії проти України. Але тепер ціни ще вищі.

Нагадаємо, що уряд на початку війни скасував акциз на пальне та знизив ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу опустити ціни на пальне на 12 -13 гривень за літр.

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