Дефіцит пального зникне через тиждень за незначного подорожчання, – Мінекономіки

В Україні наразі утворився тимчасовий відчутний дефіцит на АЗС. Це відбулося внаслідок того, що протягом останніх тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі нашої держави.

Зокрема знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами палива.

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Мета країни-агресора – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального. Уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами,

– повідомила Юлія Свириденко.

Дефіцит ліквідують за 7 днів

Очільниця Міністерства економіки запевнила, що впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи.

Зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України. Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов'язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту,

– пояснила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, раніше ухвалили рішення, що зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках. Зокрема скасували акциз та зменшили ПДВ з 20% до 7%.

Ситуація із пальним в Україні

Нині Україна постачає пальне в основному з:

Польщі;

Румунії;

Словаччини;

інших сусідніх країн.

Серед імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка досі ніколи не постачала нам нафту і нафтопродукти.

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