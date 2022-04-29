Зокрема знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами палива.

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Мета країни-агресора – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального. Уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами,

– повідомила Юлія Свириденко.

Дефіцит ліквідують за 7 днів

Очільниця Міністерства економіки запевнила, що впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи.

Зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України. Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов'язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту,

– пояснила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, раніше ухвалили рішення, що зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках. Зокрема скасували акциз та зменшили ПДВ з 20% до 7%.

Ситуація із пальним в Україні

Нині Україна постачає пальне в основному з:

Польщі;

Румунії;

Словаччини;

інших сусідніх країн.

Серед імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка досі ніколи не постачала нам нафту і нафтопродукти.

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