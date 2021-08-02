Дефіцит держбюджету від початку року перевищив 50 мільярдів гривень
2 серпня 2021 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:Мінфін
За період зі січня по липень 2021 року дефіцит загального фонду державного бюджету сягнув 50,2 мільярда гривень. Розпис на цей період становив 132,4 мільярда гривень.
Інформацію про виконання держбюджету у міністерстві повідомили з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
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Надходження та видатки держбюджету в липні 2021 року
У липні 2021 року до загального фонду держбюджету надійшло 75,6 мільярда гривень. Місячний розпис перевиконано на 2,2% (додаткові 1,6 мільярда гривень).
Зокрема, надходження від Податкової становлять 39,5 мільярда гривень (на 4,2% більше від розпису), а від Митниці – 33,1 мільярда гривень (на 0,5% більше).
Виконання держбюджету в січні – липні
- За 7 місяців до загального фонду надійшло 581,5 мільярда гривень (на 4,6%, або 25,3 мільярда гривень більше від розпису). Надходження від Податкової становили 330,5 мільярда гривень (розпис перевиконано на 6%), а від Митниці – 207,7 мільярда гривень (на 4,1%).
- Видатки за загальним фондом державного бюджету за перші 7 місяців становили 634,5 мільярда гривень – 92,3% від розпису, а фактичні державні запозичення – 296,7 мільярда гривень (74,7% від плану).
- На погашення держборгу з початку 2021 року витратили 265,2 мільярда гривень, а на обслуговування – 78 мільярдів гривень.