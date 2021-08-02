Інформацію про виконання держбюджету у міністерстві повідомили з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

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Надходження та видатки держбюджету в липні 2021 року

У липні 2021 року до загального фонду держбюджету надійшло 75,6 мільярда гривень. Місячний розпис перевиконано на 2,2% (додаткові 1,6 мільярда гривень).

Зокрема, надходження від Податкової становлять 39,5 мільярда гривень (на 4,2% більше від розпису), а від Митниці – 33,1 мільярда гривень (на 0,5% більше).

Виконання держбюджету в січні – липні