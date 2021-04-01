Дефіцит держбюджету України 2020: чим здивував звіт Мінфіну

Міністерство фінансів України зазначило, що фактичний дефіцит державного бюджету України у минулому 2020 році становив 5,2% ВВП при запланованому показнику 7,5% ВВП. У звіті міністерство розповіло, скільки іноземних інвестицій було залучено, щоб досягти таких показників.

Показник дефіциту

Фактичний дефіцит державного бюджету 2020 року – 217,6 мільярда гривень або 5,2% ВВП.

Запланований показник становив 7,5% ВВП, що на 81 мільярд гривень менше, ніж було заплановано.

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, що завдяки виваженій та послідовній політиці Уряду, вдалося досягти виконання бюджетних показників у межах запланованих законом обсягів.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Державні запозичення

Державні зовнішні запозичення – 250,4 мільярда гривень, що становлять 39,2%.

Державні внутрішні запозичення – 389,2 мільярда гривень, що становлять 60,8%.

Іноземні інвестиції

У Мінфіні наголосили, що установі вдалось виконати свою ключову задачу – залучити для України кошти на якомога вигідних умовах.

Мінфіну вдалося з успіхом впоратися із ключовою задачею роботи на міжнародному напрямку,

– відмітили у міністерстві.

Від міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів було залучено:

у 2020 році – 98,9 мільярда гривень,

у 2019 році – 1,1 мільярда гривень.

Роль державних облігацій

Мінфін наголосив, що саме завдяки ефективній роботі міністерства з інвесторами на внутрішньому ринку протягом 2020 року вдалося залучити на фінансування бюджету 382,3 мільярда гривень через розміщення ОВДП. Середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП становила 7,8 % річних та знизилась на 5,2 відсоткових пунктири проти 2019 року.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Номінальна вартість ОВДП становить 1000 гривень, також може бути визначена в іноземній валюті, Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.Номінальна вартість ОВДП становить 1000 гривень, також може бути визначена в іноземній валюті, зазначає Мінфін