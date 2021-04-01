Дефіцит держбюджету України 2020: чим здивував звіт Мінфіну

Джерело:Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України зазначило, що фактичний дефіцит державного бюджету України у минулому 2020 році становив 5,2% ВВП при запланованому показнику 7,5% ВВП. У звіті міністерство розповіло, скільки іноземних інвестицій було залучено, щоб досягти таких показників.
Читайте також Україні вже некомфортно без грошей МВФ, – МарченкоУ міністерстві відзначили, що завдяки виваженій та послідовній політиці Уряду, вдалося досягти виконання бюджетних показників у межах запланованих законом обсягів.
Інфографіка Міністерства фінансів України
У Мінфіні наголосили, що установі вдалось виконати свою ключову задачу – залучити для України кошти на якомога вигідних умовах.
Мінфіну вдалося з успіхом впоратися із ключовою задачею роботи на міжнародному напрямку,
– відмітили у міністерстві.
Мінфін наголосив, що саме завдяки ефективній роботі міністерства з інвесторами на внутрішньому ринку протягом 2020 року вдалося залучити на фінансування бюджету 382,3 мільярда гривень через розміщення ОВДП. Середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП становила 7,8 % річних та знизилась на 5,2 відсоткових пунктири проти 2019 року.