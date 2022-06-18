Дефіцит бюджету зростає, – Рожкова пояснила, звідки Україна бере гроші, та на що їх витрачає

Витрати в Україні у час повномасштабної війни значно більші, аніж були до 24 лютого. Відповідно, це помітно впливає на бюджет.

Відповідно, якщо доходів менше ніж видатків, виникає дефіцит бюджету. Його можна профінансувати через запозичення. Про це перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла в межах проєкту "Інтерв'ю24".

Читати повністю Про втрату 100 мільярдів доларів, проблеми з готівкою і бюджет: інтерв'ю з Катериною Рожковою

Великий обсяг видатків з бюджету іде:

на оборону;

для підтримання громадського порядку;

на соціальні виплати, підтримку людей, які вимушені були переїхати в інші регіони;

людям, які повністю або частково втратили роботу.

Звичайно, це все призводить до того, що дефіцит бюджету зростає,

– зазначила Рожкова.

Скільки Україні потрібно грошей на місяць

Загалом для пенсій, зарплат, субсидій тощо, Україні на місяць потрібно приблизно 5 мільярдів доларів. Таку цифру озвучив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це по суті і є обсяг витрат, непокритими доходами бюджету, і цю потребу треба якось закривати", – додала заступниця голови НБУ.

Інтерв'ю з Рожковою – чи буде долар по 50 і що буде з цінами: дивіться відео

Звідки надходять ці гроші

Військові облігації, які розміщує уряд

Основними їхніми покупцями є комерційні банки. Однак останній місяць активізувалися населення і бізнес.

Допомога від партнерів

Станом на 17 червня, 89 тисяч юридичних та фізичних осіб вже придбали ці облігації. Гроші від їхнього розміщення наразі йдуть на покриття дефіциту бюджету.

Основне джерело – це допомога західних партнерів, міжнародних фінансових організацій, урядів країн.

Катерина Рожкова Перша заступниця голови НБУ З початку війни ми отримали від них майже 7,4 мільярда доларів (дані оновлені після запису розмови через надходження додаткової допомоги – 24 канал). Знову ж таки – всі ці кошти йдуть в бюджет. Ба більше, можу сказати, що країни G7 оголосили про пакет підтримки Україні в обсязі майже 20 мільярдів доларів, а також Євросоюз виділить 9 мільярдів євро.

Податки і мита

Насамперед це податки на імпорт. Уряд вже прийняв рішення відновити усі скасовані податки та мита. Надходження від них й слугуватимуть джерелом наповнення бюджету.

"В умовах війни це основні джерела, які можуть нам допомогти профінансувати наші видатки, не враховуючи емісійне фінансування, яке ми прагнемо мінімізувати", – підсумувала Рожкова.