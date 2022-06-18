Відповідно, якщо доходів менше ніж видатків, виникає дефіцит бюджету. Його можна профінансувати через запозичення. Про це перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла в межах проєкту "Інтерв'ю24".
Читати повністю Про втрату 100 мільярдів доларів, проблеми з готівкою і бюджет: інтерв'ю з Катериною Рожковою
Великий обсяг видатків з бюджету іде:
- на оборону;
- для підтримання громадського порядку;
- на соціальні виплати, підтримку людей, які вимушені були переїхати в інші регіони;
- людям, які повністю або частково втратили роботу.
Звичайно, це все призводить до того, що дефіцит бюджету зростає,
– зазначила Рожкова.
Скільки Україні потрібно грошей на місяць
Загалом для пенсій, зарплат, субсидій тощо, Україні на місяць потрібно приблизно 5 мільярдів доларів. Таку цифру озвучив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Це по суті і є обсяг витрат, непокритими доходами бюджету, і цю потребу треба якось закривати", – додала заступниця голови НБУ.
Інтерв'ю з Рожковою – чи буде долар по 50 і що буде з цінами: дивіться відео
Звідки надходять ці гроші
- Військові облігації, які розміщує уряд
Основними їхніми покупцями є комерційні банки. Однак останній місяць активізувалися населення і бізнес.
- Допомога від партнерів
Основне джерело – це допомога західних партнерів, міжнародних фінансових організацій, урядів країн.
З початку війни ми отримали від них майже 7,4 мільярда доларів (дані оновлені після запису розмови через надходження додаткової допомоги – 24 канал). Знову ж таки – всі ці кошти йдуть в бюджет. Ба більше, можу сказати, що країни G7 оголосили про пакет підтримки Україні в обсязі майже 20 мільярдів доларів, а також Євросоюз виділить 9 мільярдів євро.
- Податки і мита
Насамперед це податки на імпорт. Уряд вже прийняв рішення відновити усі скасовані податки та мита. Надходження від них й слугуватимуть джерелом наповнення бюджету.
"В умовах війни це основні джерела, які можуть нам допомогти профінансувати наші видатки, не враховуючи емісійне фінансування, яке ми прагнемо мінімізувати", – підсумувала Рожкова.