Відповідно, якщо доходів менше ніж видатків, виникає дефіцит бюджету. Його можна профінансувати через запозичення. Про це перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла в межах проєкту "Інтерв'ю24".

Читати повністю Про втрату 100 мільярдів доларів, проблеми з готівкою і бюджет: інтерв'ю з Катериною Рожковою

Великий обсяг видатків з бюджету іде:

на оборону;

для підтримання громадського порядку;

на соціальні виплати, підтримку людей, які вимушені були переїхати в інші регіони;

людям, які повністю або частково втратили роботу.

Звичайно, це все призводить до того, що дефіцит бюджету зростає,

– зазначила Рожкова.

Скільки Україні потрібно грошей на місяць

Загалом для пенсій, зарплат, субсидій тощо, Україні на місяць потрібно приблизно 5 мільярдів доларів. Таку цифру озвучив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це по суті і є обсяг витрат, непокритими доходами бюджету, і цю потребу треба якось закривати", – додала заступниця голови НБУ.

Інтерв'ю з Рожковою – чи буде долар по 50 і що буде з цінами: дивіться відео

Звідки надходять ці гроші

Військові облігації, які розміщує уряд

Основними їхніми покупцями є комерційні банки. Однак останній місяць активізувалися населення і бізнес.

Довідка. Станом на 17 червня, 89 тисяч юридичних та фізичних осіб вже придбали ці облігації. Гроші від їхнього розміщення наразі йдуть на покриття дефіциту бюджету.

Допомога від партнерів

Основне джерело – це допомога західних партнерів, міжнародних фінансових організацій, урядів країн.

Катерина Рожкова Перша заступниця голови НБУ З початку війни ми отримали від них майже 7,4 мільярда доларів (дані оновлені після запису розмови через надходження додаткової допомоги – 24 канал). Знову ж таки – всі ці кошти йдуть в бюджет. Ба більше, можу сказати, що країни G7 оголосили про пакет підтримки Україні в обсязі майже 20 мільярдів доларів, а також Євросоюз виділить 9 мільярдів євро.

Податки і мита

Насамперед це податки на імпорт. Уряд вже прийняв рішення відновити усі скасовані податки та мита. Надходження від них й слугуватимуть джерелом наповнення бюджету.

"В умовах війни це основні джерела, які можуть нам допомогти профінансувати наші видатки, не враховуючи емісійне фінансування, яке ми прагнемо мінімізувати", – підсумувала Рожкова.