Як дізнатися, де є бензин і дизель у Львові

Дефіцит пального в Україні набирає обертів. Власники автомобілів можуть годинами стояти в черзі, щоб заправити 20 літрів бензину. У матеріалі 24 каналу зібрали поради, як заправити авто у Львові.

Як знайти пальне у Львові

Онлайн карта від ЛУН

Найзручнішим способом перевірити наявність пального на різних АЗС одночасно є інтерактивна карта від ЛУН, яка збирає дані з сайтів ОККО, WOG та інших заправок, а також від людей.

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Карта з наявністю пального на різних АЗС / Скриншот з сайту ЛУН

Щоправда, не можна цілком покладатися на цю карту. Якщо знайшли пальне на цій карті, краще ще зайти на сайт чи мобільний додаток мережі і точно пересвідчитися, чи є пальне на тій чи іншій АЗС.

Мобільні додатки АЗС

Кожна мережа АЗС має свій мобільний додаток та сайт, на яких можна перевірити наявність пального. Там одразу ж вказані ліміти та способи оплати. Тому що часто АЗС тепер приймають лише оплату в мобільному додатку:

Заправки WOG – Pride;

Заправки ОККО – Fishka;

Заправки ANP, Авіас – Energy;

Заправки UPG – UPG;

Заправки SOCAR – SOCAR level.



Як перевірити наявність пального в додатку / Скриншот з мобільного додатку WOG

Цей спосіб найнадійніший, але потребує більше часу, адже кожну мережу потрібно перевіряти окремо.

Телеграм-канали

Щоб весь час отримувати оперативну інформацію по наявності пального, можна підписатися на телеграм-канали, де водії повідомляють одне одного про те, чи є бензин та дизель на тій чи іншій АЗС:

Але тут також радимо звіряти інформацію з офіційними сайтами та мобільними додатками, щоб не їхати даремно.

Коли зникне дефіцит

Уряд вирішив скасувати держрегулювання цін на пальне, щоб побороти дефіцит на ринку. Очікується, що ціни злетять до 52 гривень на бензин та 58 гривень на дизельне пальне.

Основна проблема на паливному ринку зараз – це доставити пальне з Європи сюди.

Польща з власних резервів надасть Україні 25 тисяч тонн бензину. Зараз ведуться роботи над збільшення пропускної здатності на польсько-українському кордоні.

До кінця травня ситуація з дефіцитом має трохи покращитися. Але остаточно розв'язати проблему вдасться, коли Україна налагодить транспортну мережу з Європою. За прогнозами експертів, це може статися до серпня цього року.

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