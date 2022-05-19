Як знайти пальне у Львові
Онлайн карта від ЛУН
Найзручнішим способом перевірити наявність пального на різних АЗС одночасно є інтерактивна карта від ЛУН, яка збирає дані з сайтів ОККО, WOG та інших заправок, а також від людей.
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Карта з наявністю пального на різних АЗС / Скриншот з сайту ЛУН
Щоправда, не можна цілком покладатися на цю карту. Якщо знайшли пальне на цій карті, краще ще зайти на сайт чи мобільний додаток мережі і точно пересвідчитися, чи є пальне на тій чи іншій АЗС.
Мобільні додатки АЗС
Кожна мережа АЗС має свій мобільний додаток та сайт, на яких можна перевірити наявність пального. Там одразу ж вказані ліміти та способи оплати. Тому що часто АЗС тепер приймають лише оплату в мобільному додатку:
- Заправки WOG – Pride;
- Заправки ОККО – Fishka;
- Заправки ANP, Авіас – Energy;
- Заправки UPG – UPG;
- Заправки SOCAR – SOCAR level.
Як перевірити наявність пального в додатку / Скриншот з мобільного додатку WOG
Цей спосіб найнадійніший, але потребує більше часу, адже кожну мережу потрібно перевіряти окремо.
Телеграм-канали
Щоб весь час отримувати оперативну інформацію по наявності пального, можна підписатися на телеграм-канали, де водії повідомляють одне одного про те, чи є бензин та дизель на тій чи іншій АЗС:
Але тут також радимо звіряти інформацію з офіційними сайтами та мобільними додатками, щоб не їхати даремно.
Коли зникне дефіцит
- Уряд вирішив скасувати держрегулювання цін на пальне, щоб побороти дефіцит на ринку. Очікується, що ціни злетять до 52 гривень на бензин та 58 гривень на дизельне пальне.
- Основна проблема на паливному ринку зараз – це доставити пальне з Європи сюди.
- Польща з власних резервів надасть Україні 25 тисяч тонн бензину. Зараз ведуться роботи над збільшення пропускної здатності на польсько-українському кордоні.
- До кінця травня ситуація з дефіцитом має трохи покращитися. Але остаточно розв'язати проблему вдасться, коли Україна налагодить транспортну мережу з Європою. За прогнозами експертів, це може статися до серпня цього року.
До теми – що буде з цінами на пальне: дивіться відео