Як знайти пальне у Львові

Онлайн карта від ЛУН

Найзручнішим способом перевірити наявність пального на різних АЗС одночасно є інтерактивна карта від ЛУН, яка збирає дані з сайтів ОККО, WOG та інших заправок, а також від людей.

Зверніть увагу Страховка для криптотрейдера: що таке опціони та як на них заробити

Карта з наявністю пального на різних АЗС
Карта з наявністю пального на різних АЗС / Скриншот з сайту ЛУН

Щоправда, не можна цілком покладатися на цю карту. Якщо знайшли пальне на цій карті, краще ще зайти на сайт чи мобільний додаток мережі і точно пересвідчитися, чи є пальне на тій чи іншій АЗС.

Мобільні додатки АЗС

Кожна мережа АЗС має свій мобільний додаток та сайт, на яких можна перевірити наявність пального. Там одразу ж вказані ліміти та способи оплати. Тому що часто АЗС тепер приймають лише оплату в мобільному додатку:

  • Заправки WOG – Pride;
  • Заправки ОККО – Fishka;
  • Заправки ANP, Авіас – Energy;
  • Заправки UPG – UPG;
  • Заправки SOCAR – SOCAR level.

Як перевірити наявність пального в додатку
Як перевірити наявність пального в додатку / Скриншот з мобільного додатку WOG

Цей спосіб найнадійніший, але потребує більше часу, адже кожну мережу потрібно перевіряти окремо.

Телеграм-канали

Щоб весь час отримувати оперативну інформацію по наявності пального, можна підписатися на телеграм-канали, де водії повідомляють одне одного про те, чи є бензин та дизель на тій чи іншій АЗС:

Але тут також радимо звіряти інформацію з офіційними сайтами та мобільними додатками, щоб не їхати даремно.

Коли зникне дефіцит

  • Уряд вирішив скасувати держрегулювання цін на пальне, щоб побороти дефіцит на ринку. Очікується, що ціни злетять до 52 гривень на бензин та 58 гривень на дизельне пальне.
  • Основна проблема на паливному ринку зараз – це доставити пальне з Європи сюди.
  • Польща з власних резервів надасть Україні 25 тисяч тонн бензину. Зараз ведуться роботи над збільшення пропускної здатності на польсько-українському кордоні.
  • До кінця травня ситуація з дефіцитом має трохи покращитися. Але остаточно розв'язати проблему вдасться, коли Україна налагодить транспортну мережу з Європою. За прогнозами експертів, це може статися до серпня цього року.

До теми – що буде з цінами на пальне: дивіться відео