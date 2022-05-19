Як знайти пальне у Києві

Онлайн-мапи

Мешканці столиці можуть перевірити наявність пального, а також ліміти на кількість літрів в один бак на онлайн-мапах. Зокрема, така карта є на сайті ЛУН – там зібрані дані з офіційних АЗС та повідомлень людей.

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Карта з наявністю пального на різних АЗС / Скриншот з сайту ЛУН

Ще одну карту створив Департамент інформаційно-комунікаційних КМДА. Щоправда, там не показує, де є наявне пальне, а лише графік роботи та обмеження по пальному.

Мобільні додатки АЗС

Найкращим, хоч і менш зручним способом є перевірка наявності пального на сайтах мереж АЗС або у їхніх мобільних додатках. Так, доведеться перевіряти кожну мережу окремо. Але зате точно не буде неприємних сюрпризів, коли ви проїдете пів міста в надії заправитися, а там вже не буде пального.

У мобільних додатках можна дізнатися наявність того чи іншого пального, ліміти та способи оплати. Адже деякі АЗС продають пальне лише через мобільні додатки чи по талонах:

Заправки WOG – Pride;

Заправки ОККО – Fishka;

Заправки ANP, Авіас – Energy;

Заправки UPG – UPG;

Заправки SOCAR – SOCAR level.

Коли зникне дефіцит

Кабмін скасував держрегулювання цін на пальне. Очікують, що ціни піднімуться до 52 гривень на бензин та 58 гривень на дизель, але це розв'яже проблему з дефіцитом.

Основна причина дефіциту зараз – логістична, оскільки пальне для України є, але його важко доставити сюди.

Але й ці проблеми вже розв'язують – ведуться роботи над збільшення пропускної здатності на польсько-українському кордоні. А Польща погодилася надати нам з власних резервів 25 тисяч тонн бензину.

Але остаточно розв'язати проблему вдасться, коли Україна налагодить транспортну мережу з Європою. За прогнозами експертів, це може статися до серпня цього року.

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