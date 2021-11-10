Де в Україні найдешевша оренда житла: рейтинг областей – інфографіка

Щомісяця оренда плата в Україні зростає. За даними Держстату, в середньому українці платили 4 251 гривню у вересні 2021 року за 1-кімнатну квартиру.

Оренда житла по Україні: статистика

Як і очікувалося, найдорожча місячна оренда плата у місті Києві – 8 513 гривень, за даними Держстату. Цікаво, що офіційна середня зарплата після оподаткування – 16 629 гривень. Тобто за оренду потрібно віддати практично половину доходу.

До теми Де в Україні платять найбільше: рейтинг областей – інфографіка

У трійку областей з найвищою орендною платою увійшли:

Одеська область – 5 686 гривень;

гривень; Львівська область – 4 970 гривень;

гривень; Харківська область – 4 965 гривень.

Зверніть увагу, що це середня вартість оренди по всій області. В обласних центрах – в Одесі, Львові та Харкові – винайняти житло значно дорожче.

Де найдешевше житло:

Луганська область – 2 256 гривень;

гривень; Сумська область – 2 364 гривні;

гривні; Івано-Франківська область – 2 535 гривень.

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Динаміка росту цін

З кожним місяцем орендна плата в Україні зростає. До прикладу ще у вересні минулого року 1-кімнатну квартиру можна було винайняти за 3 880 гривень, а цього вересня – за 4 251 гривню. Тобто на 9,6% дорожче. Та це не дивно, адже інфляція у жовтні склала 10,9% у річному вимірі.