Де у світі найбільше заощаджують: рейтинг країн

Хоч рівень доходу і важливий, це далеко не єдиний фактор, який робить ті чи інші нації більш ощадливими. Розповідаємо в яких країнах людям вдається найбільше відкласти та чому.

Джерело: Investopedia

Найбільш ощадливими є не ті, хто відкладає найвищу суму, а ті люди, які відкладають найбільший відсоток від свого доходу. Видання Investopedia підрахувало на основі даних від Світового банку, які країни є найбільш ощадливими.

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10 найбільш ощадливих країн світу

1. Макао (64,3%)

Макао – колишня португальська колонія, розташована поблизу Гонконгу. Як і Гонконг, Макао отримав статус спеціального адміністративного регіону (SAR) у Китаї.

При середньому доході трохи понад 129 тисяч доларів на людину за паритетом купівельної спроможності жителі Макао можуть дозволити собі високий рівень валових внутрішніх заощаджень у 64,3%.

2. Республіка Конго (61,4%)

Республіка Конго – відносно невелика африканська країна зі столицею Браззавілем. Країну не слід плутати з набагато більшим сусідом – Демократичною Республікою Конго (ДРК).

Середній ВВП на душу населення (з урахуванням паритету купівельної спроможності) в Республіці Конго становить близько 3400 доларів у порівнянні з 1100 доларів в ДРК. Республіка Конго здійснює значний експорт нафти, що допомагає пояснити як її більший дохід, так і вищий рівень економії, ніж ДРК.

3. Катар (58,1%)

Катар зобов’язаний високим рівнем заощаджень у 58,1% як високому середньому доходу, який складає близько 96 000 доларів за паритетом купівельної спроможності, так і експорту нафти.

Крім того, катарський ріал має фіксований обмінний курс до долара США.

4. Ірландія (57,6%)

Валові внутрішні заощадження Ірландії, які становлять 57,6% ВВП, вражають, навіть з огляду на високий ВВП країни на душу населення, який становить близько 88 000 доларів. Високий рівень заощаджень Ірландії також частково є відповіддю на європейську кризу суверенного боргу.

5. Бруней (54,5%)

Бруней – невелика багата нафтою країна, розташована поблизу Індонезії та Малайзії. Бруней має середній дохід близько 65 000 доларів за паритетом купівельної спроможності, що підтримує високий рівень економії в 54,5%.

Частину цієї економії здійснює Інвестиційне агентство Брунею, яке відповідає за управління державним суверенним фондом багатства (SWF).

6. Сінгапур (53,8%)

Валовий внутрішній рівень заощаджень у Сінгапурі становить 53,8%, що виходить із середнього доходу близько 101 000 доларів США (з урахуванням паритету купівельної спроможності).

Велика заслуга належить швидкій індустріалізації країни в 1960-х. Виробництво сприяло зростанню, і Сінгапур – разом з іншими тигровими економіками Гонконгом, Південною Кореєю та Тайванем – досяг повної зайнятості.

7. Люксембург (53,4%)

Високий рівень заощаджень Люксембургу, який становить 53,4%, виходить із ВВП на душу населення, який складає близько 121 000 доларів за паритетом купівельної спроможності.

Люксембург є досить невеликою країною, але його статус податкового притулку в Єврозоні підтримує високі заощадження та високі доходи.

8. Габон (52,2%)

Габон – африканська країна зі значним експортом нафти. Нафта Габону відіграє важливу роль як у валовому внутрішньому рівні економії країни, що становить 52,2% ВВП, так і середньому доході близько 15 000 доларів США за паритетом купівельної спроможності, що набагато вище, ніж у сусідів.

9. ОАЕ (47,8%)

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – це країна Близького Сходу з ВВП на душу населення близько 70 000 доларів (з урахуванням паритету купівельної спроможності) та значним експортом нафти.

ОАЕ також мають помітну фінансову галузь, при цьому Еміратська міжбанківська ставка (EIBOR) відіграє важливу роль в ісламських фінансах.

10. Китай (44,9%)

Китайський рівень заощаджень у 44,9% залишається високим за світовими стандартами, і був важливим фактором економічного зростання Китаю. З точки зору паритету купівельної спроможності, середній дохід Китаю у 2019 році становив близько 17 000 доларів на рік.

При розрахунку враховували заощадження населення, бізнесу та країни в цілому.

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Чому ці країни лідирують

Високі доходи. Більшість країн із списку – це країни з високим рівнем доходу. Чим вищий дохід, тим більше людина має змогу відкласти.

Нафта. Багатство країни на нафту загалом збільшує доходи держави. А інколи вони можуть створювати спеціальні суверенні фонди, в яких відкладають гроші.

Податковий притулок. Або так звані офшорні зони – це країни, які пропонують низькі відсоткові ставки, чим приваблюють інвесторів з-за кордону. Таким чином додатковий капітал в країні також сприяє збільшенню заощаджень.