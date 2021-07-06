Де полюбляють працювати фрілансери: найкращі міста для онлайн-роботи

6 липня 2021 , 16:54
Читать новость на русском

Джерело:

CNBC

Онлайн-платформа для пошуку житла Nestpick дослідила у якій точці світу найкраще працювати фрілансерам. Серед лідерів опинилось австралійське місто.

Результати дослідження

Найкращим містом було визнано австралійське місто Мельбурн. Воно високо цінується за гарні умови життя: безпека, здоров'я, культура, розваги й, що не менш важливо – інфраструктура для віддаленої роботи.

Цікаво Які з екологічно чистих авто сьогодні найвигідніші

Чому фрілансери обирають Мельбурн

Мельбурн одне з небагатьох міст, котре пропонує візу "цифрового кочівника" – конкретну візу або еквівалентний документ, який дозволяє самозайнятим особам або співробітникам компанії в іншій країні в'їжджати й працювати в ньому.

Інших міст, що також пропонують подібну візу: Загреб, Прага, Лісабон, Рейк'явік, Таллінн, Афіни, Сідней, Дубай, Мехіко.

Топ 10 міст для віддаленої роботи

  • Мельбурн (Австралія),
  • Дубай (ОАЕ),
  • Сідней (Австралія),
  • Таллінн (Естонія),
  • Лондон (Велика Британія),
  • Токіо (Японія),
  • місто-держава Сінгапур,
  • Глазго (Велика Британія),
  • Монреаль (Канада),
  • Берлін (Німеччина).

Читайте також Доходи фрілансерів: в яких регіонах українцям платять найбільше

Як визначали найкраще місто

Визначали найкраще місто для фрілансерів серед 75 міст світу, які часто називають "найкращими для життя". Місто ж оцінювались за трьома категоріями: ціни та інфраструктура, законодавство і свободи, "гарне життя".

Омер Кучукдере, генеральний директор платформи Nestpick, сказав, що пандемія коронавірусу спонукала багатьох людей переглянути свої особисті пріоритети, виявивши переваги гнучкості віддаленої роботи.

Так, пандемія змусила людей з високими доходами покинути міста, котрі орієнтовані на бізнес, щоб жити в місцях, які пропонують кращі умови повсякденного спосіб життя.

Орендна плата

  • У Мельбурні середня орендна плата однієї кімнати у квартирі – 681 євро на місяць.
  • У Сан-Франциско найвища орендна плата за приміщення для домашнього офісу – 1 736 євро на місяць.
  • В Ріо-де-Жанейро найнижча середня орендна плата становить 119 євро на місяць.
Також платформа Nestpick зважила й на відсоток населення, котрий вже повністю вакцинувався проти COVID-19 в кожному з досліджуваних міст, як показник реакції уряду на нинішню кризу в галузі охорони здоров'я.
Автор: Дар'я Вереньова