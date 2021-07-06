Де полюбляють працювати фрілансери: найкращі міста для онлайн-роботи
Джерело:CNBC
Онлайн-платформа для пошуку житла Nestpick дослідила у якій точці світу найкраще працювати фрілансерам. Серед лідерів опинилось австралійське місто.
Результати дослідження
Найкращим містом було визнано австралійське місто Мельбурн. Воно високо цінується за гарні умови життя: безпека, здоров'я, культура, розваги й, що не менш важливо – інфраструктура для віддаленої роботи.
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Чому фрілансери обирають Мельбурн
Мельбурн одне з небагатьох міст, котре пропонує візу "цифрового кочівника" – конкретну візу або еквівалентний документ, який дозволяє самозайнятим особам або співробітникам компанії в іншій країні в'їжджати й працювати в ньому.
Інших міст, що також пропонують подібну візу: Загреб, Прага, Лісабон, Рейк'явік, Таллінн, Афіни, Сідней, Дубай, Мехіко.
Топ 10 міст для віддаленої роботи
- Мельбурн (Австралія),
- Дубай (ОАЕ),
- Сідней (Австралія),
- Таллінн (Естонія),
- Лондон (Велика Британія),
- Токіо (Японія),
- місто-держава Сінгапур,
- Глазго (Велика Британія),
- Монреаль (Канада),
- Берлін (Німеччина).
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Як визначали найкраще місто
Визначали найкраще місто для фрілансерів серед 75 міст світу, які часто називають "найкращими для життя". Місто ж оцінювались за трьома категоріями: ціни та інфраструктура, законодавство і свободи, "гарне життя".
Омер Кучукдере, генеральний директор платформи Nestpick, сказав, що пандемія коронавірусу спонукала багатьох людей переглянути свої особисті пріоритети, виявивши переваги гнучкості віддаленої роботи.
Так, пандемія змусила людей з високими доходами покинути міста, котрі орієнтовані на бізнес, щоб жити в місцях, які пропонують кращі умови повсякденного спосіб життя.
Орендна плата
- У Мельбурні середня орендна плата однієї кімнати у квартирі – 681 євро на місяць.
- У Сан-Франциско найвища орендна плата за приміщення для домашнього офісу – 1 736 євро на місяць.
- В Ріо-де-Жанейро найнижча середня орендна плата становить 119 євро на місяць.