Результати дослідження

Найкращим містом було визнано австралійське місто Мельбурн. Воно високо цінується за гарні умови життя: безпека, здоров'я, культура, розваги й, що не менш важливо – інфраструктура для віддаленої роботи.

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Чому фрілансери обирають Мельбурн

Мельбурн одне з небагатьох міст, котре пропонує візу "цифрового кочівника" – конкретну візу або еквівалентний документ, який дозволяє самозайнятим особам або співробітникам компанії в іншій країні в'їжджати й працювати в ньому.

Інших міст, що також пропонують подібну візу: Загреб, Прага, Лісабон, Рейк'явік, Таллінн, Афіни, Сідней, Дубай, Мехіко.

Топ 10 міст для віддаленої роботи

Мельбурн (Австралія),

Дубай (ОАЕ),

Сідней (Австралія),

Таллінн (Естонія),

Лондон (Велика Британія),

Токіо (Японія),

місто-держава Сінгапур,

Глазго (Велика Британія),

Монреаль (Канада),

Берлін (Німеччина).

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Як визначали найкраще місто

Визначали найкраще місто для фрілансерів серед 75 міст світу, які часто називають "найкращими для життя". Місто ж оцінювались за трьома категоріями: ціни та інфраструктура, законодавство і свободи, "гарне життя".

Омер Кучукдере, генеральний директор платформи Nestpick, сказав, що пандемія коронавірусу спонукала багатьох людей переглянути свої особисті пріоритети, виявивши переваги гнучкості віддаленої роботи.

Так, пандемія змусила людей з високими доходами покинути міста, котрі орієнтовані на бізнес, щоб жити в місцях, які пропонують кращі умови повсякденного спосіб життя.

Орендна плата

У Мельбурні середня орендна плата однієї кімнати у квартирі – 681 євро на місяць.

У Сан-Франциско найвища орендна плата за приміщення для домашнього офісу – 1 736 євро на місяць.

В Ріо-де-Жанейро найнижча середня орендна плата становить 119 євро на місяць.

Також платформа Nestpick зважила й на відсоток населення, котрий вже повністю вакцинувався проти COVID-19 в кожному з досліджуваних міст, як показник реакції уряду на нинішню кризу в галузі охорони здоров'я.