Де обміняти гривні на злоті у Польщі: перелік відділень

З 25 березня починає працювати угода між Національним банком Польщі та Нацбанком України щодо обміну готівкової гривні на польські злоті. Таку можливість надаватиме PKO Bank Polski.

Обмін гривні на злоті у Польщі

Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину. Прийматимуться для обміну тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Що передувало Обміняти гривні на злоті: у Польщі повідомили, коли це знову стане можливо

Який курс діятиме

Курс встановлюватиме український Нацбанк

PKO Bank Polski не стягуватиме комісій або спреду при обміні гривні.

Де знайти відділення PKO Bank Polski

Для обміну українцям потрібно буде мати з собою паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт.

Серед переліку міст, де є відділення банку PKO Bank Polski, Білосток, Варшава, Катовіце та інші. Детальніше ознайомитись з переліком відділень можна, перейшовши за посиланням.

Може зацікавити – скільки мільйонів виїхали з України від початку війни: дивіться відео