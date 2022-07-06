Пальне на АЗС почало дешевшати: яка вартість бензину, автогазу та дизелю 6 липня

Пальне на АЗС продовжує дешевшати 6 липня. Найвигідніша ціна літра автогазу все ще залишається у запорізькій мережі ZOG. Дизельне пальне по 55 гривень за літр пропонують одразу дві компанії.

Ціна пального на АЗС 6 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає "Мінфін", виглядає так:

Бензин А-95 – 50,52 гривні (- 9 копійок);

– 50,52 гривні (- 9 копійок); Бензин А-92 – 49,50 гривні (- 80 копійок);

– 49,50 гривні (- 80 копійок); Дизельне паливо – 56,38 гривні (- 11 копійок);

– 56,38 гривні (- 11 копійок); Автогаз – 37,28 гривні (50 копійок).

Цікаво Не біткойном єдиним: як безплатно отримати нові криптомонети

Чому ціна пального почала падати

На думку директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, основним кроком, який дозволив "розрядити" ситуацію на ринку пального в Україні стало скасування державного регулювання цін. Також нарощений обсяг імпорту.

У червня в Україну було імпортовано 600 тонн нафтопродуктів: 400 тонн – дизель, 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ. Що на 50% більше, ніж було у травні, зі слів голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Першим почав дешевшати автогаз. З 1 по 4 липня середня ціна знизилась на 1,22 гривні за літр. Найнижча ціна від 4 липня тримається у запорізькій мережі ZOG, станом на 6 липня це 35 гривень за літр.

У період з 4 по 5 липня у мережі ZOG преміальне пальне А-95 з покращеними показниками якості й дизельне пальне здешевшали на 8 гривні за літр до 55 гривень за літр та 57 гривень за літр відповідно. Детальніше з динамікою зміни середньої ціни на різне пальне можна ознайомитись в інфографіці.

Зауважте, що незабаром ліміт на пальне може зникнути. "Якщо на сьогоднішній день на деяких АЗС є ліміт на одну машину 40 літрів, а на деяких ще залишається 20 літрів, то в липні ці ліміти будуть, або підняті, або, можливо, вже до кінця липня взагалі будуть зняті, що українські автомобілісти зможуть вільно заправлятись в будь-якому обсязі", – про це 28 червня розповів Герус.

Актуально – Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.