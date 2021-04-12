Швейцарський банк Julius Baer у щорічному звіті дослідив, де найкомфортніше жити багатіям у 2021 році. Аналітики взяли кошик споживчих товарів і послуг, котрі зображають спосіб життя людей з високим рівнем доходу, і проаналізували ціни на них у 25 ключових країнах світу.

Деталі дослідження

Аналітики банку вивели своєрідний індекс стилю життя у ході дослідження, порівнявши ціни на 20 товарів та послуг класу люкс. Була взята до уваги ціна житлової нерухомості, транспорту пересування, обіди та вечері у дорогих ресторанах, косметичні процедури тощо.

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Попри серйозні зрушення, викликані COVID-19, світ багатих споживачів не сильно змінився у 2020 році,

– відмітили аналітики банку.

Лідери рейтингу

Найдорожчим, згідно з індексом стилю життя залишається, як і торік, регіон Азії, а найдорожчим місто було зазначено Шанхай. Зазначимо, що у 2020 році аналітики банку Julius Baer назвали найдорожчим містом Гонконг.

Трійка найдорожчих міст

Шанхай

Токіо

Гонконг

Перша 10 рейтингу

В першій 10 рейтингу присутні ще два міста Азійського регіону: Сінгапур та Тайбей. А також чотири європейські міста – Монако, Цюрих, Париж і Лондон та одне американське – Нью-Йорк.

Чому Азійські країни у лідерах

Аналітики Julius Baer відмітили й те, що азійський міста опинились у лідерах рейтингу ще й тому, що цей регіон менше торкнулися локдауни та інші жорсткі заходи боротьби з пандемією. В результаті послуги та загалом звичне життя у місті функціонувало більш нормально, ніж в інших містах.

Де жити найвигідніше

Мехіко і Ванкувер – одні з найдоступніших міст в рейтингу. Міста Північної та Південної Америки торік стали вигіднішими для багатих людей через зниження місцевих валют, включаючи американський і канадський долар.

Зміна показників індексу за рік

Деякі товари та послуги, що брались до уваги аналітиками індексу, досить подешевшали у порівнянні з торішніми результатами. Наприклад, ціна на дамські туфлі класу люкс впала на 12%, а на номери в дорогих готелях на 9,3%. Ціни на авіаперельоти бізнес-класом, навпаки, виросли на 11%.

Дослідження аналітики банку Julius Baer проводили у період з липня по вересень 2020 року.