Де комфортніше жити багатіям у 2021 році: світовий рейтинг
Швейцарський банк Julius Baer у щорічному звіті дослідив, де найкомфортніше жити багатіям у 2021 році. Аналітики взяли кошик споживчих товарів і послуг, котрі зображають спосіб життя людей з високим рівнем доходу, і проаналізували ціни на них у 25 ключових країнах світу.
Джерело:Julius Baer
Деталі дослідження
Аналітики банку вивели своєрідний індекс стилю життя у ході дослідження, порівнявши ціни на 20 товарів та послуг класу люкс. Була взята до уваги ціна житлової нерухомості, транспорту пересування, обіди та вечері у дорогих ресторанах, косметичні процедури тощо.
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Попри серйозні зрушення, викликані COVID-19, світ багатих споживачів не сильно змінився у 2020 році,
– відмітили аналітики банку.
Лідери рейтингу
Найдорожчим, згідно з індексом стилю життя залишається, як і торік, регіон Азії, а найдорожчим місто було зазначено Шанхай. Зазначимо, що у 2020 році аналітики банку Julius Baer назвали найдорожчим містом Гонконг.
Трійка найдорожчих міст
- Шанхай
- Токіо
- Гонконг
Перша 10 рейтингу
В першій 10 рейтингу присутні ще два міста Азійського регіону: Сінгапур та Тайбей. А також чотири європейські міста – Монако, Цюрих, Париж і Лондон та одне американське – Нью-Йорк.
Чому Азійські країни у лідерах
Аналітики Julius Baer відмітили й те, що азійський міста опинились у лідерах рейтингу ще й тому, що цей регіон менше торкнулися локдауни та інші жорсткі заходи боротьби з пандемією. В результаті послуги та загалом звичне життя у місті функціонувало більш нормально, ніж в інших містах.
Де жити найвигідніше
Мехіко і Ванкувер – одні з найдоступніших міст в рейтингу. Міста Північної та Південної Америки торік стали вигіднішими для багатих людей через зниження місцевих валют, включаючи американський і канадський долар.
Зміна показників індексу за рік
Деякі товари та послуги, що брались до уваги аналітиками індексу, досить подешевшали у порівнянні з торішніми результатами. Наприклад, ціна на дамські туфлі класу люкс впала на 12%, а на номери в дорогих готелях на 9,3%. Ціни на авіаперельоти бізнес-класом, навпаки, виросли на 11%.
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