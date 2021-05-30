Де дешевше жити: в Україні чи Словаччині – інфографіка

Словаччина в рази менша за Україна як за розміром, так і за чисельністю населення. Але ця невелика країна є частиною Євросоюзу, а отже рівень життя там вищий, як і ціни.

Тож Економіка 24 вирішила порівняти рівень життя, ціни, середню місячну зарплату, вартість товарів та послуг у Словаччині та Україні, щоб з’ясувати де живеться населенню дешевше.

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Дохід та місячні витрати

Індекс вартості та якості життя

Індекс вартості життя в Україні становить 29,86, а у Словаччині – 48,57. Тобто у Словаччині знадобиться у більш ніж у два рази більше грошей, ніж в Україні. Що ж стосується індексів якості життя, то у Словаччині він теж вищий (148,32 проти 108,01 відповідно).

Середня місячна зарплата

В Україні в середньому, згідно з даними Держстату станом на березень 2021 року, населення заробляє 13 612 гривень на місяць.

в середньому, згідно з даними Держстату станом на березень 2021 року, населення заробляє 13 612 гривень на місяць. В Словаччині середня місячна зарплата становить близько 41 450 гривень (1 233 євро), за даними Statistical Office of the Slovak Republic, пише Trading Economics.

Витрати на життя у столиці однієї людини протягом місяця

Базуючись на аналітиці сайту Numbeo, Економіка 24 порівняла на скільки дорожче буде обходитись життя у Словаччині у порівнянні з Україною на прикладі життя протягом місяця у столицях обох країн.

Споживчі ціни в Братиславі на 59,37% вище, ніж в Києві, без урахування оренди житла.

Споживчі ціни з урахуванням оренди в Братиславі на 53,91% вище, ніж в Києві.

Ціни на оренду житла в Братиславі на 41,78% вище, ніж в Києві.

Ціни в ресторанах в Братиславі на 63,10% вище, ніж в Києві.

Ціни на продукти в Братиславі на 61,12% вище, ніж в Києві.

Місцева купівельна спроможність в Братиславі на 50,73% вище, ніж в Києві.

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Ціни на їжу

Вартість продуктового кошика у Словаччині вища, ніж в Україні. Ми порівняли ціни на м'ясо, овочі та фрукти, хліб, молоко, яйця тощо й виявили, що вони, на більшість продуктів, у більш як два рази вищі.

Буханець хліба у Словаччині вартує 31,18 гривні, проти 14,79 гривні в Україні (на більш як 16 гривень дорожче).

у Словаччині вартує 31,18 гривні, проти 14,79 гривні в Україні (на більш як 16 гривень дорожче). Яйця – за 12 штук словаки платять 63,31 гривні, а українці лише 32,51 гривні (майже на 31 гривню дорожче).

– за 12 штук словаки платять 63,31 гривні, а українці лише 32,51 гривні (майже на 31 гривню дорожче). М'ясо – різниця у ціні на нього, загалом, у 1,7 раза вища у Словаччині. Відтак, к ілограм телятини з задньої частини вартує 272.84 гривень у Словаччині, проти 149,66 гривні в Україні, а кілограм курячого філе – 164,25 гривні та 99,67 гривні відповідно.

– різниця у ціні на нього, загалом, у 1,7 раза вища у Словаччині. Відтак, к 272.84 149,66 Картопля – один кілограм у Словаччині вартує 26,79 гривні, у той час, як в Україні 12,98 гривні – тобто у 2 рази дорожче, або на 13,81 гривні.

– один кілограм у Словаччині вартує 26,79 гривні, у той час, як в Україні 12,98 гривні – тобто у 2 рази дорожче, або на 13,81 гривні. Фрукти та овочі. Серед фруктів в Україні досить популярні яблука, тож ми вирішили порівняти ціну на них. Відтак, вдома українець зможе придбати кілограм за 23,07 гривні, а в Словаччині доведеться заплатити 48,41 гривні. Серед овочів ми порівняли ціни на помідори, котрі у Словаччині вартують майже 77 гривень за кілограм, проти близько 39 гривень в Україні.

Разом з тим, варто зазначити, що вартість молока у Словаччині менша на 1,26 гривні. Літр молока словаки купують за 24,36 гривні, а українці за 25,62 гривні. Зауважимо, що в Україні молоко значно дорожче, у порівнянні й з іншими країнами, наприклад, ніж у сусідній Білорусі. Що стосується країн ЄС, то переважно воно там дешевше (Польща, Словаччина), або ж дорожче лише на 5 копійок (Чехія). І це при тому, що середній місячний дохід в Україні значно нижчий, у порівнянні з вище згаданими країнами.

Чому в Україні молоко вартує дорожче

Експерти, опитані Економічною Правдою ще наприкінці 2019 року навели декілька причин, через які відбувається зростання цін на молочну продукцію та зменшення імпорту, зокрема:

скорочення поголів’я корів у населення та промислових виробників,

довга тривала окупність інвестицій, яка сягає близько 8 років.

Також важливим моментом є те, що ПДВ на харчові продукти в ЄС становить 7% проти 20% в Україні. На вартості імпортних товарів в Україні позначається і нинішній курс долару щодо гривні. Саме тому переважно в Україні молоко дещо дорожче.

Де дешевше жити: в Україні чи Словаччині / Інфографіка 24 каналу

Ціни на їжу у закладах

Поїсти у закладі в Словаччині коштуватиме значно дорожче, ніж в Україні. Варто зазначити, що ціни на фастфуд у сусідній країні суттєво вищі, ніж в Україні. Відтак, одне комбо-меню McDonald's у Словаччині коштуватиме дорожче, ніж обід на двох у дешевому закладі, згідно з даними сайту Numbeo.

За одне комбо-меню McDonald's в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Чехії доведеться віддати майже 203 гривень, що більш як у два рази більше.

Пообідати в дешевому закладові двом в Україні можна за 150 гривень, а у Словаччині потрібно буде заплатити майже 182 гривні.

Що стосується вечері на двох у ресторані зі середніми цінами, то вдома українці заплатять за двох 600 гривень, а у Словаччині доведеться залишити у закладі майже у двічі більше – близько 1 011 гривень.

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Розваги та дозвілля

Похід в кіно, розваги та шопінг невіддільна частина кожного з нас. Тож ми порівняли ціни на одяг, взуття та вартість одного квитка у кіно й виявили, що в Україні це вартує дещо дешевше, ніж у Словаччині, однак виключенням стають ціни на одяг.

Похід в кіно

Ціна квитка на одну людину в Україні більш як у два рази менша, або ж приблизно на 119 гривень дешевше, ніж в Словаччині (100 гривень та майже 219 гривень відповідно).

Шопінг

Що стосується шопінгу та купівлі одягу, то переважно у Словаччині ціни будуть дещо нижчі, ніж в Україні. Наприклад, пару кросівок Nike в Україні можна придбати приблизно за 2 298 гривні, а у Словаччині вистачить й близько 2 087 гривень, тобто на одній парі можливо заощадити більш ніж 200 гривень. За сукню з магазину рітейлері, наприклад, як Zara, або H&M в Україні доведеться заплатити майже 1 072 гривні, а у Словаччині цілком вистачить суми близько 964 гривень.

Пара джинсів Levis в Україні коштуватиме близько 1 499 гривні, а у Словаччині – 1 885 гривень, як бачимо, українець у сусідній країні за цей товар переплатить майже 400 гривень. Тому, купуючи речі за кордоном, потрібно попередньо вивчити українські ціни, аби не переплатити зайвого та дійсно заощадити.

Інші послуги

Місячний абонемент у спортзал українцю у Словаччині стане у 953 гривні, а в Україні – лише 497 гривень. Тобто, займатись спортом вдома значно дешевше.

українцю у Словаччині стане у 953 гривні, а в Україні – лише 497 гривень. Тобто, займатись спортом вдома значно дешевше. Вартість інтернету. В епоху діджитал багатьом з нас важливо завжди залишатись у курсі подій й не опинитись поза інформаційним простором, тому ми вирішили дізнатись, де це буде дешевше: в Україні чи Словаччині. Згідно з даними сайту Numbeo в Україні за безлімітний місячний інтернет швидкістю 60 мегабайтів за секунду в середньому доведеться заплатити близько 145 гривень, а у Словаччині ж, за аналогічну пропозицію – майже 545 гривень.

Транспорт

Громадський транспорт. Середня вартість квитка дешевша в Україні майже у 4 рази, ніж в Словаччині. Відтак, за поїздку в один бік, в середньому, словаки платять 26,81 гривні, а українці лише 7 гривень.

Пересування на автомобілі – тут ситуація дещо неоднозначна, оскільки літра бензину в Україні майже у півтора раза дешевша (на 15,77 гривні). Тобто у Словаччині українцям доведеться заплатити 43,46 гривні проти 27,68 гривні вдома. Однак, придбати власний автомобіль дешевше в Словаччині. Наприклад, авто марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW. В Україні вартуватиме 590 тисяч гривень, а у Словаччині близько 566 тисяч гривень, що значно дешевше.

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Житло

В Словаччині, так само як і в Україні, вартість комунальних послуг не включена в орендну плату. Згідно з даними сайту Numbeo в Україні оренда квартири разом з сумою у комунальній платіжці буде суттєво дешевша, ніж у Словаччині. Однак, варто взяти до уваги той факт, що й середня місячна зарплатня у словаків значно вища, ніж в українців.

Комунальні послуги (квартира площею 85 квадратних метрів). В Україні за комунальні послуги доведеться заплатити близько 2 795 гривень проти близько 5 562 гривні у Словаччині.

(квартира площею 85 квадратних метрів). В Україні за комунальні послуги доведеться заплатити близько 2 795 гривень проти близько 5 562 гривні у Словаччині. Оренда житла. В Україні оренда однокімнатної квартири, поза центром міста, коштуватиме близько 5 617 гривень, у той самий час в Словаччині орендна плата за таку саму квартиру становитиме більш як у два рази вище – близько 12 770 гривні.

Де дешевше жити

Звісно, що ціни та вартість життя значно вищі у сусідній Словаччині, однак, зауважте, що й середня місячна зарплата пересічного словака у більш як 3 рази вища, ніж в українця. Що стосується цін у закладах, на харчові продукти та інші послуги, то вони у Словаччині переважно у два рази вищі. Виключення стає хіба що ціна одягу, яка на 100 – 200 гривень менша, однак не на всі групи товарів, та вартість молока.

Важливо згадати, що зарплата у 41 450 тисячі гривень (1 233 євро) вказана без сплати податків, так само як і зарплата українців у 13 612 гривень. Тож, для повноти, пропонуємо порівняти відсоток податку.

У Словаччині податок на прибуток для фізичних осіб становить 19 – 25%, в залежності від суми сукупного доходу за рік. Зверніть увагу, що податок сплачують навіть студенти, якщо їх прибуток становить більше ніж 200 євро. Проте, якщо він менше вище згаданої суми, то у такому випадку діє правило odvodové oslobodenie (звільнення від сплати податків – 24 канал).

В Україні ж від отриманої заробітної плати потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), котрі становлять 18% та військовий збір (ВЗ) у розмірі 1,5%. Тобто разом виходить 19,5%, які українець має сплати з отриманої зарплати, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за нього сплачує безпосередньо роботодавець.

Як переїхати на ПМР до Словаччини

У Словаччині досить гнучка система отримання посвідки на постійне місце проживання (ППП), у порівнянні з іншими країнами, що входять до ЄС. Відтак, у країні можливо отримати ППП через оформлення ФОПу з досить низьким рівнем капіталу, що повинен становити лише 4,3 тисячі євро (близько 145 тисяч гривень). Це суттєво менше, ніж в інших європейських країнах. Також ППП можливо отримати у разі працевлаштування, навчання та здійснення спеціальної діяльності (художня, спортивна, різноманітні стажування тощо).

З такою ППП людина зможе без перешкод знаходитись на території ЄС, офіційно працювати та володіти більшістю прав і свобод, як й інші громадяни Словаччини та громадяни інших країн, що входять до ЄС та Шенгенської зони. Зауважимо, що цією лазівкою користується досить багато українських заробітчан, або тих хто хоче здійснювати підприємницьку діяльність на європейському ринку. Але зауважте, що у разі банкрутства людина може бути депортована з країни, якщо він отримав ППП через оформлення ФОПу.