Україна та Польща – сусідні країни, але друга є частиною Євросоюзу. Як це вплинуло на ціни та вартість життя, читайте далі.

Польщу та Україну поєднує не лише кордон. Адже Польща – це найпопулярніша країна серед українських заробітчан – рівень життя там вищий, а відповідно і зарплата.

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Та чи вищі там ціни? Згідно з індексом вартості життя Numbeo, жити в Польщі – дорожче, ніж в Україні. Попри це українці їздять в Польщу не лише на заробітки, але й на закупи. Економіка 24 з’ясувала які товари та послуги доступніші у Польщі.

Їжа

Ціни на продукти у Польщі все ж трохи вищі, ніж в Україні. Наприклад, куряче філе в нас можна придбати за 100 гривень, а в Польщі – за 122 гривні. Або 1,5 літра води в Україні коштує 13 гривень, а в Польщі – понад 14 гривень.

Винятком серед порівнюваних нами продуктів стало молоко. В Україні літр коштує 25,5 гривні, а в Польщі всього 19,4 гривні.



Де дешевше жити: в Україні чи Польщі / Інфографіка 24 каналу

Ресторани

Поїсти у закладах Польщі також дорожче, ніж в Україні:

За комбо-меню McDonald's в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Польщі – майже 147 гривень.

Пообідати в дешевому закладі можна двом за 150 гривень в Україні та за 182 гривні у Польщі.

А от вечеря для двох у ресторані із середніми цінами обійдеться українцям у 600 гривень, а полякам – у 870 гривень.

Одяг

Одяг – це те, за чим справді можна їхати до Польщі на закупи. Але потрібно добре розумітися і в українських цінах, щоб не купити дорожче.

Наприклад, пара взуття Nike і справді трохи дешевші там: 2 290 гривень в Україні та 2 230 гривень у Польщі.

Nike і справді трохи дешевші там: 2 290 гривень в Україні та 2 230 гривень у Польщі. А от пара джинсів у Польщі відчутно дорожча – 2 487 гривень, коли в Україні можна придбати за 1 500 гривень.

Транспорт

Пересуватися містом чи країною однозначно дорожче у Польщі. Літра бензину там коштує понад 36 гривень (в Україні – 27,67 гривні). А за один квиток у громадський транспорт Польщі (25 гривень) в Україні можна проїхатися тричі (7 гривень).

Зате у Польщі можна дешевше придбати автомобіль. І йдеться не лише про вживаний, але й новий. До прикладу, Volkswagen Golf 1.4 90 KW в Україні коштує 588 тисяч гривень, а у Польщі – 571 тисячу гривень, за даними Numbeo.

Інші послуги

Квиток в кіно в Україні в середньому коштує 100 гривень, у Польщі – 184 гривні.

в Україні в середньому коштує 100 гривень, у Польщі – 184 гривні. Займатися спортом також дорожче у Польщі. Там місячний абонемент в зал коштує 760 гривень, а в Україні – 495 гривень.

495 гривень. Комунальні послуги , які сім'я сплачує за квартиру площею 85 квадратних метрів, в Польщі сягають 5 012 гривень, а в Україні – 2 690 гривень.

Місяць в приватному садочку обійдеться українцю в 6 112 гривень, а поляку – 6 435 гривень.

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Де життя дорожче

Загалом ціни в Польщі дорожчі, відповідно і життя там дорожче, ніж в Україні. Проте з врахування мінімальної зарплати, яка у Польщі в 4 рази вища, всі ці товари та послуги для поляків значно доступніші, ніж для українців. Тому для українців життя в Україні дорожче, ніж для поляків життя у Польщі.