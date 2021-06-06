Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії – інфографіка

Болгарія давно частина Європейського Союзу, хоча й з найслабшою економікою, відповідно зарплати у країні – на порядок вищі. Чи дійсно там дешевше жити, ніж в Україні – з'ясувала Економіка 24.

Економіка Болгарії та України

Болгарія була раніше країною Східного блоку та солітером СРСР до революції у 1989 році, після чого вона перейшла до ринкової економіки та демократії. Також з 2007 року Болгарія є членом Європейського Союзу, однак її економіка вважається однією з найслабших серед країн ЄС.

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Варто додати й те, що у країні найвищий рівень корупції у ЄС за результатами досліджень у 2018 році, що є соціально-економічною проблемою країни. Що стосується України, то у нас теж ринкова економіка, однак ми – не частина ЄС, тому наша економіка дещо слабша на відміну від економіки Болгарської Республіки.

Зазначимо, що у Болгарії однією з основних галузей економіки переважно є туризм, а також машинобудівна промисловість, видобуток металів, корисних копалин й переробка сировини та сільське господарство. Що стосується України, то нашу основу економіки становить багатогалузева промисловість, сільське господарство і сфера послуг.

Вартість життя

Згідно зі Світовим рейтингом легкості ведення бізнесу Doing Business 2020 , який складає Світовий банк, Болгарія на 4 сходинки вище, ніж Україна (61 та 64 місце в рейтингу відповідно).

Однак, щоб мати цілісну картину та дізнатись де ж живеться населенню дешевше: в Болгарії чи в Україні, пропонуємо порівняти середню місячну зарплату, індекси вартості та якості життя, а також ціни та різні товари та послуги, якими ми користуємось щодень.

Заробітна плата

В Україні , згідно з даними Держстату, станом на квітень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 543 гривень. Зауважте, що у порівнянні з березнем поточного року зарплата в Україні зменшилась на 69 гривень.

, згідно з даними Держстату, станом на квітень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 543 гривень. Зауважте, що у порівнянні з березнем поточного року зарплата в Україні зменшилась на 69 гривень. В Болгарії населення, за місяць, в середньому заробляє близько 25 700 гривень (1,5 тисяч лев – національна валюта Болгарії) станом на березень 2021 року, як повідомляє Болгарський національний статистичний інститут.

Індекс вартості та якості життя

Індекс вартості життя в Україні становить 29.84, а у Болгарії – 40.00. Тобто у Болгарії знадобиться у чверть більше грошей для життя, ніж в Україні. Що стосується індексів якості життя, то у Болгарії він теж трохи вищий (127,10 проти 107,86 відповідно), однак різниця не така суттєва, як з іншими країнами-членами ЄС. Наприклад, у Чехії він становить 158,33, у Словаччині – 148,32, згідно з даними сайту Numbeo.

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Вартість продуктового кошика

Ціни на харчові продукти досить важливий фактор, на який зважає більшість населення. Тому ми вирішили порівняти вартість продуктового кошика у порівнюваних країнах й з'ясували, що він вартує дорожче у Болгарії.

Буханець хліба у Болгарії вартує 19,04 гривні, проти 14,86 гривні в Україні (більш як 4 гривні дорожче).

Вартість м'яса – різниця у ціні на нього, загалом, у 1,6 раза вища у Болгарії. Відтак, кілограм телятини з задньої частини вартує 243,57 гривні у Болгарії, проти 149,74 гривні в Україні, а кілограм курячого філе – 158,29 гривні та 100,21 гривні відповідно.

– різниця у ціні на нього, загалом, у 1,6 раза вища у Болгарії. Відтак, кілограм телятини з задньої частини вартує 243,57 гривні у Болгарії, проти 149,74 гривні в Україні, а кілограм курячого філе – 158,29 гривні та 100,21 гривні відповідно. Картопля – один кілограм у Болгарії вартує 19,63 гривні, у той час, як в Україні 13 гривень – тобто майже у половину дорожче.

– Яйця – 12 штук болгари купують за 53,39 гривні, а українці у той самий час за 32,98 гривні (майже на 21 гривню дорожче).

– 21 гривню дорожче). Молоко – в Україні за літр в середньому доведеться заплатити 25,64 гривні проти 35,37 гривні у Болгарії.

– в Україні за літр в середньому доведеться заплатити 25,64 гривні проти 35,37 гривні у Болгарії. Фрукти та овочі. Серед фруктів в Україні досить популярні яблука, тож ми вирішили порівняти ціну на них. Відтак, вдома українець зможе придбати кілограм за 23,04 гривні, а у Болгарії доведеться заплатити 37,54 гривні. Серед овочів ми порівняли ціни на помідори, кілограм котрих у Болгарії вартує понад 46 гривень, у той час, як в Україні – близько 39 гривень.

Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії / Інфографіка 24 каналу

Розваги та шопінг

Похід в кіно, розваги та шопінг невіддільна частина кожного з нас. Тож ми порівняли ціни на одяг, взуття та вартість одного квитка у кіно й виявили, що в Україні дозвілля дещо дешевше вартує, ніж у Болгарії. Однак, речі купують по більш вигідній ціні саме болгари.

Похід у кіно

Квиток на одну людину в кіно у Болгарії буде коштувати у двічі дорожче. Відтак, українцям у Болгарії доведеться заплатити майже 206 гривні проти 100 гривень в Україні.

Похід до ресторану

Поїсти у закладі в Болгарії коштуватиме дещо дорожче, ніж в Україні, згідно з даними сайту Numbeo.

За одне комбо-меню McDonald's в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Чехії доведеться заплатити більш як 154 гривні.

в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Чехії доведеться заплатити більш як 154 гривні. Пообідати в дешевому закладові двом в Україні можна за 150 гривень, а у Чехії потрібно буде заплатити майже 172 гривні.

двом в Україні можна за 150 гривень, а у Чехії потрібно буде заплатити майже 172 гривні. Що стосується вечері на двох у ресторані зі середніми цінами, то вдома українці заплатять близько 549 гривень, а у Болгарії понад 772 гривні.

Вартість напоїв:

за горнятко капучино , на звичайному молоці, вдома українець в середньому заплатить трохи більше, ніж 30 гривень, а у Болгарії – майже 40 гривень;

, на звичайному молоці, вдома українець в середньому заплатить трохи більше, ніж 30 гривень, а у Болгарії – майже 40 гривень; пляшка солодкої газованої води (0,33 літра) в Україні коштує близько 14 гривень, а у Болгарії трохи більш як 29 гривень;

(0,33 літра) в Україні коштує близько 14 гривень, а у Болгарії трохи більш як 29 гривень; пляшка звичайної води, такого ж об'єму, в Україні вартує трохи більш ніж 10 гривень, проти майже 18 гривень у Чехії.

Шопінг

Взуття . Наприклад, пара кросівок Nike у Болгарії коштує близько 2 241 гривні, а в Україні, у той самий час, близько 2 305 гривні, тобто різниця у 64 гривні.

. Наприклад, пара кросівок Nike у Болгарії коштує близько 2 241 гривні, а в Україні, у той самий час, близько 2 305 гривні, тобто різниця у 64 гривні. Одяг. Пара джинсів Levis на 64 гривні дешевша у Болгарії, там вона вартує 1 438 гривні, проти близько 1 499 гривні в Україні. Сукня у магазині рітейлері, наприклад, як Zara, або H&M у Болгарії буде більш як на 218 гривень дешевша, ніж в Україні (839,44 гривні та 1 057,21 відповідно).

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Вартість транспорту

Громадський транспорт

Середня вартість квитка дешевша в Україні у 2,5 раза, ніж в Болгарії. Відтак, за поїздку в один бік в Болгарії доведеться заплатити 17,6 гривні, а в Україні лише 7 гривень.

Однак, зауважимо, що незабаром середня вартість проїзду у громадському транспорті в Україні суттєво зросте. Це пов'язано з тим, що уряд не погасив мільярдну заборгованість за перевезення пільговиків, котра існує з 2016 року. Відтак з 1 червня 2021 року вартість проїзду зросла до 10 гривень у Вінниці та Львові, детальніше про це читайте у матеріалі.

Пересування на власному авто

Вартість бензину. На власному авто їздити дешевше в Україні, оскільки літра бензину тут вартує дещо дешевше. Тобто у Болгарії українцям доведеться заплатити 35,19 гривні проти 27,69 гривні вдома.

Ціна авто. Однак, щоб пересуватись на власному автомобілі замало лише заправити бак машини, тож ми дізнались скільки коштує купити машину середнього класу, наприклад, марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW. В Україні машина вартуватиме близько 593 тисячі гривень, а у Болгарії майже 618 тисяч гривень, що значно дорожче, згідно з даними сайту Numbeo.

Вартість паркування. Згідно з дослідженням сайту momondo.ua в Україні найнижча вартість паркування й становить майже 18 гривень (65 центів). Болгарія ж на 7 місці у цій категорії рейтингу, адже там за 2 години паркування доведеться заплатити більш як 50 гривень (1,84 долара).

Оренда житла

Що стосується, то сайт momondo.ua оцінив їх в Україні у 2.4 бали, а у Болгарії у 3.4 (де 1 – це низька, а 7 висока оцінка). Загалом, у рейтингу Болгарія посіла 38 місце, а Україна 27 місце, оцінка проводилась за 17 критеріями.

В Болгарії, так само як і в Україні, вартість комунальних послуг не включена в місячну орендну плату. Згідно з даними сайту Numbeo оренда квартири разом з сумою у комунальній платіжці в Україні буде дещо дешевша, ніж у Болгарії.

Комунальні послуги (квартира площею 85 квадратних метрів). В Україні за комунальні послуги доведеться заплатити більш як 2 712 гривень проти 3 166 гривні у Болгарії.

(квартира площею 85 квадратних метрів). В Україні за комунальні послуги доведеться заплатити більш як 2 712 гривень проти 3 166 гривні у Болгарії. Оренда житла. В Україні оренда однокімнатної квартири, поза центром міста, коштуватиме більш як 5 578 гривень, у той самий час у Болгарії орендна плата за таку саму квартиру стане приблизно на тисячу дорожче – близько 6 421 гривні.

Де дешевше жити

У Болгарії, загалом, ціни не суттєво вищі ніж в Україні, як от, наприклад у порівнянні з іншими країнами ЄС з якими ми порівнювали її раніше (Польща, Чехія, Словаччина). Однак, заробітна плата, без сплати податку, на більш як 12 тисяч більша, фактично у два рази. Відповідно болгарам живеться дешевше, ніж українцям, адже вони собі можуть дозволити набагато більшу кількість товарів та послуг.

Єдине, що в Болгарії буде дешевше коштувати, навіть українцю з його середньою місячною зарплатою у 13,5 тисяч гривень – шопінг.