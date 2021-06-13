Життя в Україні та Грузії: чим схожі країни

Грузія, так само як і Україна прагне бути частиною Європейського Союзу та навіть стала асоційованим членом ЄС раніше. Тож, Економіка 24 вирішила порівняти ці дві країни, щоб дізнатись, де дешевше життя.

Дохід та місячні витрати

Тож, щоб мати цілісну картину та дізнатись, не лише, де живеться населенню дешевше: у Грузії чи в Україні, але й чим схожі країни, пропонуємо порівняти середню місячну зарплату, індекси вартості та якості життя, а також ціни та різні товари та послуги, якими ми користуємось щодень.

​Читайте також Чи справді в Україні можна взяти безвідсотковий кредит на авто

Індекс якості та вартості життя

Індекс вартості життя в Україні становить 31,47, а у Грузії – 28,86. Тобто у Грузії знадобиться дещо менше грошей для життя, ніж в Україні.

в Україні становить 31,47, а у Грузії – 28,86. Тобто у Грузії знадобиться дещо менше грошей для життя, ніж в Україні. Що стосується індексу якості життя, то у Грузії він теж трохи вищий (117,29 проти 108,34 відповідно), за даними сайту Numbeo.

Середня місячна зарплата

В Україні , згідно з даними Держстату, станом на квітень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 543 гривень, але у порівнянні з березнем поточного року зарплата в Україні зменшилась на 69 гривень. Однак, у Бюджетній декларації, котру нещодавно схвалив Кабмін, вказано, що вона зросте на 5,6% до кінця 2024 року.

, згідно з даними Держстату, станом на квітень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 543 гривень, але у порівнянні з березнем поточного року зарплата в Україні зменшилась на 69 гривень. Однак, у Бюджетній декларації, котру нещодавно схвалив Кабмін, вказано, що вона зросте на 5,6% до кінця 2024 року. У Грузії, як повідомляє Geostat, на кінець 2020 року становила близько 10 609 гривень (1227,3 ларі – національна валюта у Грузії).

Мінімальна зарплата

Згідно зі Світовим рейтингом легкості ведення бізнесу Doing Business 2020 , який складає Світовий банк, Грузія на 7 сходинці, а Україна аж на 64 (у рейтинг входить 190 світових країн).

Важливо зазначити, що у Грузії офіційна мінімальна зарплата становить 20 ларі, що дорівнює близько 173 гривням, або ж трохи більше ніж 6 доларів. Однак, це лише формально й насправді грузини отримують значно більше. У той час, як в Україні мінімальна зарплата – 6 тисяч гривень. Грузинський рівень мінімальної зарплати, що не змінюється вже близько 20 років й не лише найнижчий у Європі, але й у країнах колишнього СРСР.

Зауважимо, що податок на прибуток у Грузії становить 20%, а в Україні – 18%.

Цікаво Чи багатші грузини за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП

Ціни на їжу

Звичайно, той хто полюбляє заощадити – надає перевагу домашній їжі та купівлі продуктів на базарі чи у супермаркеті. Проте, іноді все ж таки хочеться дозволити собі більше та змінити звичний ритм. Тому ми вирішили порівняти вартість продуктового кошика та ціни у закладах різної категорії, щоб українці знали чи вдасться заощадити у Грузії.

Відмітимо й те, що рівень інфляції в Україні значно прискорився у 2021 році й становив 9,5% у травні, що безпосередньо впливає на поступовий ріст цін.

Вартість продуктів

Вартість продуктового кошика пересічного українця у Грузії, переважно, буде коштувати дещо дорожче, однак, виключенням стає вартість хліба, картоплі та помідорів.

Буханець хліба у Грузії майже на 5 гривень дешевший, ніж в Україні (10,12 та 14,89 гривні відповідно).

у Грузії майже на 5 гривень дешевший, ніж в Україні (10,12 та 14,89 гривні відповідно). Молоко (1 літр) в Україні коштує 25,62 гривні проти 31,40 гривні у Грузії, що на більш як 5 гривень дорожче. Нагадаємо, що у порівнянні з європейськими цінами в Україні навпаки, переважно, молоко дещо дорожче.

(1 літр) в Україні коштує 25,62 гривні проти 31,40 гривні у Грузії, що на більш як 5 гривень дорожче. Нагадаємо, що у порівнянні з європейськими цінами в Україні навпаки, переважно, молоко дещо дорожче. Кілограм картоплі у Грузії буде коштувати лише на декілька копійок дешевше (12,43 проти 12,98 гривні).

у Грузії буде коштувати лише на декілька копійок дешевше (12,43 проти 12,98 гривні). Яйця – 12 штук українці купують за 33,01 гривню, а грузини – 38,57 гривні, що помітно дорожче.

– 12 штук українці купують за 33,01 гривню, а грузини – 38,57 гривні, що помітно дорожче. Фрукти та овочі . Серед фруктів в Україні досить популярні яблука, тож ми вирішили порівняти ціну на них. Відтак, вдома українець зможе придбати кілограм за 23,02 гривні, а у Грузії доведеться заплатити 27,34 гривні. Серед овочів ми порівняли ціни на помідори, котрі у Грузії вартують значно дешевше (28,83 гривні проти 38,82 гривні).

. М'ясо у Грузії коштує теж дещо дорожче. Якщо порівнювати ціни на курятину, то різниця становитиме лише близько 8 гривень (куряче філе в Україні вартує 100,30 гривень проти 108,24 гривні у Грузії). А от вартість телятини вже значна більша – понад 38 гривень (149,59 гривні в Україні проти 187,75 гривні в Грузії).

Де дешевше жити: в Україні чи Грузії / Інфографіка 24 каналу

Ціни у закладах

в Україні становить 31,74, а у Грузії – 26,36. За оцінкою Сайту Numbeo такі показники оцінюються, як дуже низькі.

Загалом, у Грузії вечеря чи обід у закладі вартує дещо дешевше, ніж в Україні. Однак, ціни на фастфуд на 20 гривень дорожчі.

За одне комбо-меню McDonald's в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Грузії – майже 130 гривень.

в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Грузії – майже 130 гривень. Пообідати в дешевому закладові двом в Україні можна за 150 гривень, а у Грузії всього лише за 138 гривні.

двом в Україні можна за 150 гривень, а у Грузії всього лише за 138 гривні. Що стосується вечері на двох у ресторані зі середніми цінами, то вдома українці заплатять близько 543 гривні, а у Грузії трохи більше ніж 519 гривні.

Із серії Де дешевше жити: в Україні чи Словаччині – інфографіка

Розваги та дозвілля

Щоб визначити, де дозвілля населенню більш доступне, Економіка 24 вирішила порівняти вартість квитка в кіно на одного та ціни у магазинах одягу.

Похід у кіно

Ціна квитка на одну людину в Україні майже на 30 гривень вартує дорожче (100 гривень та майже 128,82 гривні відповідно).

Шопінг

Загалом, ціни у Грузії та Україні практично ідентичні на взуття, а що стосується одягу, то він буде вартувати трохи дорожче в Україні.

Взуття . Наприклад, пара кросівок Nike у Грузії коштує близько 2 305 гривень, а в Україні, у той самий час, трохи більше як 2 307 гривень, тобто практично однакова.

. Наприклад, пара кросівок Nike у Грузії коштує близько 2 305 гривень, а в Україні, у той самий час, трохи більше як 2 307 гривень, тобто практично однакова. Одяг. Пара джинсів Levis на 20 гривень дешевша у Грузії (1 484 гривні, проти 1 504 гривні в Україні). Сукня у магазині рітейлері, наприклад, як Zara, або H&M у Грузії буде теж дешевша (928 гривень проти трохи більше як 1 055 гривні відповідно).

Вартість житла

У Грузії система оплати комунальних послуг дещо відрізняється від України, оскільки в загальну комуналку зазвичай не включають рахунок за електрику. Однак, навіть, якщо порахувати так звану комуналку загалом, то у Грузії сума в платіжці все одно буде менша, як і орендна плата.

Місячна оренда квартири поза центром міста у Грузії в середньому коштуватиме майже 4 951 гривні, а в Україні майже 5 569 гривень.

поза центром міста у Грузії в середньому коштуватиме майже 4 951 гривні, а в Україні майже 5 569 гривень. Загальна вартість комунальних послуг у Грузії теж вартує значно дешевше. Відтак, за місяць, українці платять 2 710 гривень, у той час, як грузини лише 1 650 гривень, за даними сайту Numbeo.

Щоб піднятись на верх з комфортом – доведеться заплатити

Багатьох українців дивує, коли вони приїжджають у Грузію, що у деяких будинках може виявитись платний ліфт й за те, щоб не йти пішки декілька поверхів, а піднятись з комфортом, доведеться кинути декілька ларі у залізну скриньку. Цікаво, що у Батумі, наприклад, платний не лише підйом, але й спуск.

Наприклад, якщо спуск на ліфті безплатний, а у нього зайшло декілька людей, то платить той, кому підійматися найвище, а далі всі спускаються – безплатно. Якщо ж потрібно платити не лише за підйом, але й за спуск, то ціна подвоюється.

Платні ліфти у Грузії / Колаж 24 каналу

Чи платять в Україні за підняття ліфтом

Платні ліфти Україні теж існують, наприклад, у Бородянці під Києвом, у Житомирській та Чернівецькій областях, де діє система електронних карток, як розповідає видання Ukr.Media. У Бородянці систему платних ліфтів ввели ще у 2017 році, а у вище згаданих областях взагалі з 2006 року. Цікавим фактом є те, що платні ліфти також можливо зустріти й в Європі, наприклад, у Ризі.

Оплата за кожну поїздку знімається з електронної картки, яку жителі можуть оформити в певному банку, де за, наприклад, 100 поїздок потрібно буде заплатити конкретну суму. Гроші, які сплачують українці, щоб піднятись на верх, йдуть на рахунок, переважно, приватних компаній, котрі й обслуговують ліфт у будинку.

Платні ліфти в Україні / Фото: Ukr.Media

Цікаво Де дешевше жити: в Білорусі чи в Україні – інфографіка

Вартість транспорту

Громадський транспорт. Середня вартість квитка дешевша у Грузії й становить трохи більше ніж 4 гривні, у той самий час, як в Україні потрібно буде заплатити 7 гривень. Зауважимо й те, що незабаром середня вартість проїзду у громадському транспорті в Україні суттєво зросте. Це пов'язано з тим, що уряд не погасив мільярдну заборгованість за перевезення пільговиків, котра існує з 2016 року.

Відтак з 1 червня 2021 року вартість проїзду вже зросла до 10 гривень у Вінниці та Львові на певні види громадського транспорту, детальніше про це читайте у матеріалі. Тож у Грузії дійсно громадський транспорт є значно дешевший й доступніший населенню.

Пересування на власному автомобілі – у Грузії теж буде суттєво дешевше, оскільки тут вартує менше не лише літра бензину, але й купівля власного автомобіля середнього класу, як, наприклад, Volkswagen Golf 1.4 90 KW.

Тож в Україні літра бензину коштує 27,74 гривні проти 21,73 гривні у Грузії. Що стосується авто, то ціна наступна: в Україні майже 593 тисячі гривень, а у Грузії – близько 342 тисячі гривень.

Де дешевше жити

Вартість життя у Грузії та Україні практично однакова. Попри те, що грузини отримують майже на 3 тисячі гривень менше, вартість оренди житла та комунальних послуг у них значно нижча. Те саме й стосується транспорту, як громадського, так поїздок на власному авто. Ціни на одяг теж практично ідентичні, або ж різняться не суттєво.

Що стосується їжі, то все буде залежати від вподобань та стилю життя людини. Адже, ціни у закладах дещо дешевші у Грузії, виключенням є хіба що вартість фастфуду. Що стосується цін на харчовіпродуктіи, то ситуація теж неоднозначна, оскільки деякі позиції суттєво дешевші, або ж вартують практично ідентично.