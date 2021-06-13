Дохід та місячні витрати

Тож, щоб мати цілісну картину та дізнатись, не лише, де живеться населенню дешевше: у Грузії чи в Україні, але й чим схожі країни, пропонуємо порівняти середню місячну зарплату, індекси вартості та якості життя, а також ціни та різні товари та послуги, якими ми користуємось щодень.

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Індекс якості та вартості життя

Індекс вартості життя в Україні становить 31,47, а у Грузії – 28,86. Тобто у Грузії знадобиться дещо менше грошей для життя, ніж в Україні.

в Україні становить 31,47, а у Грузії – 28,86. Тобто у Грузії знадобиться дещо менше грошей для життя, ніж в Україні. Що стосується індексу якості життя, то у Грузії він теж трохи вищий (117,29 проти 108,34 відповідно), за даними сайту Numbeo.

Згідно зі Світовим рейтингом легкості ведення бізнесу Doing Business 2020, який складає Світовий банк, Грузія на 7 сходинці, а Україна аж на 64 (у рейтинг входить 190 світових країн).

Середня місячна зарплата

В Україні , згідно з даними Держстату, станом на квітень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 543 гривень, але у порівнянні з березнем поточного року зарплата в Україні зменшилась на 69 гривень. Однак, у Бюджетній декларації, котру нещодавно схвалив Кабмін, вказано, що вона зросте на 5,6% до кінця 2024 року.

, згідно з даними Держстату, станом на квітень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 543 гривень, але у порівнянні з березнем поточного року зарплата в Україні зменшилась на 69 гривень. Однак, у Бюджетній декларації, котру нещодавно схвалив Кабмін, вказано, що вона зросте на 5,6% до кінця 2024 року. У Грузії, як повідомляє Geostat, на кінець 2020 року становила близько 10 609 гривень (1227,3 ларі – національна валюта у Грузії).

Мінімальна зарплата Важливо зазначити, що у Грузії офіційна мінімальна зарплата становить 20 ларі, що дорівнює близько 173 гривням, або ж трохи більше ніж 6 доларів. Однак, це лише формально й насправді грузини отримують значно більше. У той час, як в Україні мінімальна зарплата – 6 тисяч гривень. Грузинський рівень мінімальної зарплати, що не змінюється вже близько 20 років й не лише найнижчий у Європі, але й у країнах колишнього СРСР.

Зауважимо, що податок на прибуток у Грузії становить 20%, а в Україні – 18%.

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Ціни на їжу

Звичайно, той хто полюбляє заощадити – надає перевагу домашній їжі та купівлі продуктів на базарі чи у супермаркеті. Проте, іноді все ж таки хочеться дозволити собі більше та змінити звичний ритм. Тому ми вирішили порівняти вартість продуктового кошика та ціни у закладах різної категорії, щоб українці знали чи вдасться заощадити у Грузії.

Відмітимо й те, що рівень інфляції в Україні значно прискорився у 2021 році й становив 9,5% у травні, що безпосередньо впливає на поступовий ріст цін.

Вартість продуктів

Вартість продуктового кошика пересічного українця у Грузії, переважно, буде коштувати дещо дорожче, однак, виключенням стає вартість хліба, картоплі та помідорів.

Буханець хліба у Грузії майже на 5 гривень дешевший, ніж в Україні (10,12 та 14,89 гривні відповідно).

у Грузії майже на 5 гривень дешевший, ніж в Україні (10,12 та 14,89 гривні відповідно). Молоко (1 літр) в Україні коштує 25,62 гривні проти 31,40 гривні у Грузії, що на більш як 5 гривень дорожче. Нагадаємо, що у порівнянні з європейськими цінами в Україні навпаки, переважно, молоко дещо дорожче.

(1 літр) в Україні коштує 25,62 гривні проти 31,40 гривні у Грузії, що на більш як 5 гривень дорожче. Нагадаємо, що у порівнянні з європейськими цінами в Україні навпаки, переважно, молоко дещо дорожче. Кілограм картоплі у Грузії буде коштувати лише на декілька копійок дешевше (12,43 проти 12,98 гривні).

у Грузії буде коштувати лише на декілька копійок дешевше (12,43 проти 12,98 гривні). Яйця – 12 штук українці купують за 33,01 гривню, а грузини – 38,57 гривні, що помітно дорожче.

– 12 штук українці купують за 33,01 гривню, а грузини – 38,57 гривні, що помітно дорожче. Фрукти та овочі . Серед фруктів в Україні досить популярні яблука, тож ми вирішили порівняти ціну на них. Відтак, вдома українець зможе придбати кілограм за 23,02 гривні, а у Грузії доведеться заплатити 27,34 гривні. Серед овочів ми порівняли ціни на помідори, котрі у Грузії вартують значно дешевше (28,83 гривні проти 38,82 гривні).

. М'ясо у Грузії коштує теж дещо дорожче. Якщо порівнювати ціни на курятину, то різниця становитиме лише близько 8 гривень (куряче філе в Україні вартує 100,30 гривень проти 108,24 гривні у Грузії). А от вартість телятини вже значна більша – понад 38 гривень (149,59 гривні в Україні проти 187,75 гривні в Грузії).

Де дешевше жити: в Україні чи Грузії / Інфографіка 24 каналу

Індекс купівельної спроможності в Україні становить 31,74, а у Грузії – 26,36. За оцінкою Сайту Numbeo такі показники оцінюються, як дуже низькі.

Ціни у закладах

Загалом, у Грузії вечеря чи обід у закладі вартує дещо дешевше, ніж в Україні. Однак, ціни на фастфуд на 20 гривень дорожчі.

За одне комбо-меню McDonald's в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Грузії – майже 130 гривень.

в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Грузії – майже 130 гривень. Пообідати в дешевому закладові двом в Україні можна за 150 гривень, а у Грузії всього лише за 138 гривні.

двом в Україні можна за 150 гривень, а у Грузії всього лише за 138 гривні. Що стосується вечері на двох у ресторані зі середніми цінами, то вдома українці заплатять близько 543 гривні, а у Грузії трохи більше ніж 519 гривні.

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Розваги та дозвілля

Щоб визначити, де дозвілля населенню більш доступне, Економіка 24 вирішила порівняти вартість квитка в кіно на одного та ціни у магазинах одягу.

Похід у кіно

Ціна квитка на одну людину в Україні майже на 30 гривень вартує дорожче (100 гривень та майже 128,82 гривні відповідно).

Шопінг

Загалом, ціни у Грузії та Україні практично ідентичні на взуття, а що стосується одягу, то він буде вартувати трохи дорожче в Україні.

Взуття . Наприклад, пара кросівок Nike у Грузії коштує близько 2 305 гривень, а в Україні, у той самий час, трохи більше як 2 307 гривень, тобто практично однакова.

. Наприклад, пара кросівок Nike у Грузії коштує близько 2 305 гривень, а в Україні, у той самий час, трохи більше як 2 307 гривень, тобто практично однакова. Одяг. Пара джинсів Levis на 20 гривень дешевша у Грузії (1 484 гривні, проти 1 504 гривні в Україні). Сукня у магазині рітейлері, наприклад, як Zara, або H&M у Грузії буде теж дешевша (928 гривень проти трохи більше як 1 055 гривні відповідно).

Вартість житла

У Грузії система оплати комунальних послуг дещо відрізняється від України, оскільки в загальну комуналку зазвичай не включають рахунок за електрику. Однак, навіть, якщо порахувати так звану комуналку загалом, то у Грузії сума в платіжці все одно буде менша, як і орендна плата.

Місячна оренда квартири поза центром міста у Грузії в середньому коштуватиме майже 4 951 гривні, а в Україні майже 5 569 гривень.

поза центром міста у Грузії в середньому коштуватиме майже 4 951 гривні, а в Україні майже 5 569 гривень. Загальна вартість комунальних послуг у Грузії теж вартує значно дешевше. Відтак, за місяць, українці платять 2 710 гривень, у той час, як грузини лише 1 650 гривень, за даними сайту Numbeo.

Щоб піднятись на верх з комфортом – доведеться заплатити

Багатьох українців дивує, коли вони приїжджають у Грузію, що у деяких будинках може виявитись платний ліфт й за те, щоб не йти пішки декілька поверхів, а піднятись з комфортом, доведеться кинути декілька ларі у залізну скриньку. Цікаво, що у Батумі, наприклад, платний не лише підйом, але й спуск.

Наприклад, якщо спуск на ліфті безплатний, а у нього зайшло декілька людей, то платить той, кому підійматися найвище, а далі всі спускаються – безплатно. Якщо ж потрібно платити не лише за підйом, але й за спуск, то ціна подвоюється.

Платні ліфти у Грузії / Колаж 24 каналу

Чи платять в Україні за підняття ліфтом

Платні ліфти Україні теж існують, наприклад, у Бородянці під Києвом, у Житомирській та Чернівецькій областях, де діє система електронних карток, як розповідає видання Ukr.Media. У Бородянці систему платних ліфтів ввели ще у 2017 році, а у вище згаданих областях взагалі з 2006 року. Цікавим фактом є те, що платні ліфти також можливо зустріти й в Європі, наприклад, у Ризі.

Оплата за кожну поїздку знімається з електронної картки, яку жителі можуть оформити в певному банку, де за, наприклад, 100 поїздок потрібно буде заплатити конкретну суму. Гроші, які сплачують українці, щоб піднятись на верх, йдуть на рахунок, переважно, приватних компаній, котрі й обслуговують ліфт у будинку.

Платні ліфти в Україні / Фото: Ukr.Media

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Вартість транспорту

Громадський транспорт. Середня вартість квитка дешевша у Грузії й становить трохи більше ніж 4 гривні, у той самий час, як в Україні потрібно буде заплатити 7 гривень. Зауважимо й те, що незабаром середня вартість проїзду у громадському транспорті в Україні суттєво зросте. Це пов'язано з тим, що уряд не погасив мільярдну заборгованість за перевезення пільговиків, котра існує з 2016 року.

Відтак з 1 червня 2021 року вартість проїзду вже зросла до 10 гривень у Вінниці та Львові на певні види громадського транспорту, детальніше про це читайте у матеріалі. Тож у Грузії дійсно громадський транспорт є значно дешевший й доступніший населенню.

Пересування на власному автомобілі – у Грузії теж буде суттєво дешевше, оскільки тут вартує менше не лише літра бензину, але й купівля власного автомобіля середнього класу, як, наприклад, Volkswagen Golf 1.4 90 KW.

Тож в Україні літра бензину коштує 27,74 гривні проти 21,73 гривні у Грузії. Що стосується авто, то ціна наступна: в Україні майже 593 тисячі гривень, а у Грузії – близько 342 тисячі гривень.

Де дешевше жити

Вартість життя у Грузії та Україні практично однакова. Попри те, що грузини отримують майже на 3 тисячі гривень менше, вартість оренди житла та комунальних послуг у них значно нижча. Те саме й стосується транспорту, як громадського, так поїздок на власному авто. Ціни на одяг теж практично ідентичні, або ж різняться не суттєво.

Що стосується їжі, то все буде залежати від вподобань та стилю життя людини. Адже, ціни у закладах дещо дешевші у Грузії, виключенням є хіба що вартість фастфуду. Що стосується цін на харчовіпродуктіи, то ситуація теж неоднозначна, оскільки деякі позиції суттєво дешевші, або ж вартують практично ідентично.