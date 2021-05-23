Де дешевше жити: в Чехії чи в Україні – інфографіка

Чехія приваблює багатьох українців своєю стабільною економікою та високим рівнем життя. Проте, чи дешевше там жити, ніж в Україні – з'ясувала Економіка 24.

Вартість життя та зарплата

Чехія входить до Європейського союзу, на відміну від України. Порівнюючи рівень та вартість життя у двох країнах, пропонуємо для початку порівняти скільки ж заробляє пересічне населення в Україні та у Чеській Республіці, щоб дізнатись, яку кількість товарів та послуг може собі дозволити людина, живучи у тій чи іншій країні.

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Індекс якості та вартості життя

Індекс вартості життя в Україні становить 29,78, а у Чехії – 49,97. Тобто у Чехія знадобиться удвічі більше грошей, ніж в Україні. Що стосується індексів якості життя, то у Чехії він теж вищий (158,33 проти 107,86 відповідно)

Середня місячна зарплата

В Україні , згідно з даними Держстату, станом на березень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 612 гривень.

, згідно з даними Держстату, станом на березень 2021 року, середня місячна зарплата пересічного українця становить 13 612 гривень. В Чехії населення, за місяць, в середньому заробляє близько 50 970 гривень, згідно зі статистикою Czech Statistical Office за IV квартал 2020 року.

Як бачимо, чехи отримують у декілька разів вищу місячну зарплату, ніж українці. Тож пропонуємо порівняти вартість товарів та послуг у Чехії й Україні, щоб з'ясувати, де живеться населенню дешевше. Всі дані зібрані сайтом Numbeo.

Вартість продуктового кошика

Загалом вартість продуктів у Чехії вища, ніж в Україні, а на більшість товарів майже удвічі. Винятком є хіба що молоко, яке навпаки на декілька копійок дешевше. В Україні за літр молока в середньому доведеться заплатити 25,50 гривні проти 25,11 гривні у Чехії.

Що стосується м'яса, то ситуація виглядає наступним чином. Кілограм курячого філе у Чехії коштує 186,86 гривні, а в Україні лише 99,63 гривні, що майже у двічі дешевше. З червоним м'ясом ідентична ситуація. Кілограм телятини з задньої частини у Чехії вартує 314 гривень, проти 150 гривень в Україні.

Інші продукти, що часто купує пересічне населення

12 яєць в Україні можна купити за 32,44 гривні проти 54,44 гривні у Чехії.

в Україні можна купити за 32,44 гривні проти 54,44 гривні у Чехії. Буханка хліба в Україні коштує 31,97 гривні проти 14,75 гривні у Чехії.

в Україні коштує 31,97 гривні проти 14,75 гривні у Чехії. Кілограм картоплі в Україні 12 штук коштує 32,44 гривні проти 54,44 гривні у Чехії.

в Україні 12 штук коштує 32,44 гривні проти 54,44 гривні у Чехії. За кілограм твердого сиру в Україні доведеться заплатити 194,59, проти 268,20 у Чехії.

в Україні доведеться заплатити 194,59, проти 268,20 у Чехії. Фрукти та овочі – також майже у двічі дорожчі. Серед фруктів в Україні досить популярні яблука, тож ми вирішили порівняти ціну на них. Відтак вдома українець зможе придбати кілограм за 23,02 гривні, а в Чехії доведеться заплатити 46,77 гривні. Серед овочів ми взяли помідори, котрі у Чехії вартують майже 68 гривень за кілограм, проти близько 39 гривень в Україні

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Розваги та шопінг

Що стосується дозвілля та шопінгу, то ситуація не однозначна. Відтак ціни на одяг у Чехії практично ідентичні до українських. Однак, вартість квитка у кіно суттєво вища, те саме стосується й походу до закладу та вартості напоїв у них.

Похід в кіно

Квиток на одну людину в кіно у Чехії буде коштувати більш як у два рази дорожче. Відтак, українцям у Чехії доведеться заплатити 238 гривні проти 100 гривень в Україні.

Похід до ресторану

Поїсти у закладі в Чехії коштуватиме набагато дорожче, ніж в Україні. Варто зазначити, що ціни на фастфуд у Чехії суттєво вищі, ніж в Україні. Відтак, одне комбо-меню McDonald's в Чехії коштуватиме так само як і обід на двох у дешевому закладі, згідно з даними сайту Numbeo.

За одне комбо-меню McDonald's в Україні можна заплатити 110 гривень, а у Чехії доведеться заплатити майже 185 гривень.

Пообідати в дешевому закладові двом в Україні можна за 150 гривень, а у Чехії потрібно буде заплатити майже 185 гривні.

Що стосується вечері на двох у ресторані зі середніми цінами, то вдома українці заплатять за двох 600 гривень, а у Чехії близько 923 гривні.

Вартість напоїв:

за горнятко капучино, на звичайному молоці, вдома українець в середньому заплатить близько 30 гривень, а в Чехії – майже 64 гривні;

на звичайному молоці, вдома українець в середньому заплатить близько 30 гривень, а в Чехії – майже 64 гривні; пляшка солодкої газованої води (0,33 літра) в Україні коштує близько 14 гривень, а в Чехії майже 41 гривню;

(0,33 літра) в Україні коштує близько 14 гривень, а в Чехії майже 41 гривню; пляшка звичайної води, такого ж об'єму, в Україні вартує близько 11 гривень, проти майже 42 гривень у Чехії.

Шопінг

Взуття. Наприклад, пара кросівок Nike у Чехії коштує близько 2 385 гривень, а в Україні близько 2 298 гривень.

Nike у Чехії коштує близько 2 385 гривень, а в Україні близько 2 298 гривень. Одяг. Пара джинсів Levis у Чехії вартує 2 201 гривню, проти близько 1 496 гривень в Україні, а от сукня у магазині Zara, або H&M у Чехії буде навіть на 20 копійок дешевша, ніж в Україні (1 071,66 гривні та 1 071,86 відповідно).

Житло

В Чехії, так само як і в Україні, вартість комунальних послуг не включена в орендну плату. Згідно з даними сайту Numbeo в Україні оренда квартири разом з сумою у комунальній платіжці буде суттєво дешевша, ніж в Чехії. Однак, варто взяти до уваги той факт, що й середня місячна зарплатня у чехів значно вища, ніж в українців.

Комунальні послуги ( квартира площею 85 квадратних метрів) . В Україні за комунальні послуги доведеться заплатити близько 2 697 гривень проти близько 5 849 гривень у Чехії.

( . В Україні за комунальні послуги доведеться заплатити близько 2 697 гривень проти близько 5 849 гривень у Чехії. Оренда житла. В Україні оренда однокімнатної квартири, поза центром міста, коштуватиме близько 5 596 гривень, у той самий час в Чехії орендна плата за таку саму квартиру становитиме більш як у два рази вище – близько 13 974 гривні.

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Транспорт

Громадський транспорт. Середня вартість квитка дешевша в Україні у 4,5 раза, ніж в Чехії. Відтак, за поїздку в один бік в Чехії доведеться заплатити 13,52 гривні, а в Україні лише 7 гривень.

Пересування на автомобілі. На власному авто їздити дешевше в Україні, оскільки літра бензину тут на майже на 12 гривень дешевша. Тобто у Чехії українцям доведеться заплатити 39,67 гривні проти 27,68 гривні вдома. Однак, щоб пересуватись на власному автомобілі замало лише заправити бак машини, тож ми дізнались скільки коштує купити машину середнього класу, наприклад, марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW. В Україні машина вартуватиме 590 тисяч гривень, а у Чехії близько 633 тисяч гривень, що значно дорожче.

Де дорожче жити

Загалом в Чехії населення може собі дозволити набагато більше, ніж в Україні, враховуючи співвідношення рівня життя, заробітної плати, вартості товарів і послуг в країні. Згідно з аналітикою та підрахунками сайту Numbeo, місячні витрати без урахування орендної плати однієї людини в Чехії становитимуть близько 18 478 гривень. Нагадаємо, що при цьому середня місячна зарплата буде майже 60 тисяч гривень.

Один українець в середньому витрачає у місяць, без урахування орендної плати, 11 033 гривень, а його середня зарплата у цей час становить трохи більше ніж 13,6 тисячі гривень. Тож, як бачимо, попри значно вищі ціни, у Чехії населенню жити дещо дешевше, у порівнянні з Україною.