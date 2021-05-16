Вартість життя та зарплата

Індекс вартості життя в Білорусі, згідно з даними сайту Numbeo, майже на 1,5 пункти вище, ніж в Україні (30,69 та 29,21 відповідно). Фактично середня ж зарплата, після сплати податків, в Україні становить 10 008 гривень, водночас білоруси отримують 11 263 гривень.

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Однак, замало отримувати просто вищу зарплату, адже важливо яку кількість товарів та послуг зможе собі дозволити людина за ці гроші. Тож, щоб дізнатись чи насправді жити у сусідній Білорусі дешевше, ніж в Україні Економіка 24 вирішила порівняти ціни на продуктовий кошик, транспорт, дозвілля та розваги й інші послуги, якими користується зазвичай пересічне населення, зважаючи на середню місячну зарплату.

Їжа

Вартість продуктів на базарі

Якщо порівнювати вартість продуктового кошика в Україні та у Білорусі, то у сусідній країні він буде дещо дешевше, але не на всі категорії товарів. Наприклад, кілограм картоплі та 12 яєць обійдуться приблизно на 1,5 – 3 гривень дорожче, ніж в Україні.

Проте, суттєво дешевше в Білорусі коштує молоко та куряче філе (18,51 гривні та 88,48 гривні проти 25,61 гривні та 99,6 гривні відповідно). Однак, якщо порівняти вартість кілограму червоного м'яса, то в Україні воно буде коштувати майже на 16 гривень дешевше. До прикладу, кіло телятини з задньої частини в Білорусії коштує 165,09 гривні, а в Україні – 149,43 гривні.

А, от за буханку хлібу доведеться заплатити практично однаково. 14,42 гривні в Білорусі проти 14,74 гривні в Україні.

Ціни у закладах

Якщо ж ви полюбляєте харчуватись не в дома, то обід у закладі в Білорусі буде значно дорожчий, ніж в Україні. А от, що стосується фастфуду, то його ціна різниться лиш у декілька копійок.

Обід у дешевому закладі . В Білорусі доведеться заплатити близько 218 гривень за двох, у той час, як в Україні лише 150 гривень.

. В Білорусі доведеться заплатити близько 218 гривень за двох, у той час, як в Україні лише 150 гривень. Заклад середнього класу . Обід з трьох страв на дві персони у Білорусі обійдеться у близько 763 гривні, а в Україні – 600 гривень.

. Обід з трьох страв на дві персони у Білорусі обійдеться у близько 763 гривні, а в Україні – 600 гривень. Ціни на фастфуд. Вартість одного комбо-меню у McDonald's в Білорусії коштує 109,12 гривні, а в Україні – 110 гривень.

Де дешевше жити: в Україні чи Білорусі / Інфографіка 24 каналу

Дозвілля та шопінг

Похід в кіно, розваги та шопінг невіддільна частина кожного з нас. Тож ми порівняли ціни на одяг, взуття та вартість одного квитка у кіно й виявили, що в Україні це дещо дешевше, ніж в сусідній Білорусі.

Похід в кіно (квиток на одну людину) у Білорусі коштує на 5 гривень дешевше, ніж в Україні (105 гривень та 100 гривень відповідно).

(квиток на одну людину) у Білорусі коштує на 5 гривень дешевше, ніж в Україні (105 гривень та 100 гривень відповідно). Шопінг. Наприклад, пару кросівок Nike в Україні можна придбати за 2 294 гривні, а у Білорусії вже за 2 387 гривень. Пара джинсів Levis в Україні коштуватиме 1 503 гривні, а в Білорусі – 1 548 гривень.

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Транспорт

Громадський транспорт. Середня вартість квитка дешевша в Україні на 68 копійок. Відтак за поїздку в один бік в Білорусі доведеться заплатити 7,68 гривні, а в Україні лише 7 гривень.

Поїздка на таксі, без урахування трафіку, в Білорусі в середньому обійдеться на 7 гривень дешевше, ніж в Україні. За 1 кілометр поїздки білоруси платять 6,55 гривні (в середньому стартовий тариф 36,56 гривні) у той час, як вдома доведеться витратити 7 гривень за кілометр (стартовий тариф в Україні – 43,50 гривні).

Пересування автомобілем. На власному авто їздити дешевше у Білорусі. Відтак у сусідній країні не лише менше вартує літра бензину, але й придбати власне авто середнього класу буде коштувати на більш як 60 тисяч дешевше. Отже, літра бензину в Білорусі коштуватиме 20,03 гривні проти 27,68 гривні в Україні. Вартість нового автомобіля, марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW, в Білорусі складе близько 426 тисяч гривень, в Україні – 590 тисяч гривень, згідно з даними сайту Numbeo.

Оренда житла та комунальні послуги

В Білорусі, так само як і в Україні, вартість комунальних послуг не включена в орендну плату. Згідно з даними сайту Numbeo у Білорусі оренда квартири разом з сумою у комунальній платіжці буде значно дешевша, ніж в Україні.

Комунальні послуги . Сума в платіжці у Білорусії буде менша більш як на тисячу гривень. Відтак в Україні доведеться за місяць сплатити 2 701 гривню, проти 1 369 гривень у Білорусі за квартиру площею 85 квадратних метрів.

. Сума в платіжці у Білорусії буде менша більш як на тисячу гривень. Відтак в Україні доведеться за місяць сплатити 2 701 гривню, проти 1 369 гривень у Білорусі за квартиру площею Оренда житла. Проте, оренда однокімнатної квартири поза центром міста буде в Україні коштувати трохи дешевше (5 603 гривні проти 5 701 гривні відповідно).

Де дешевше жити

Попри те, що зарплата у Білорусі лише дещо вища, життя там вартує значно дешевше, ніж в Україні. Адже, комунальні платежі, оренда квартири, вартість продуктів – помітно нижчі. Виключенням стають хіба що розваги, шопінг та похід до ресторану. Також виграє Україна і в категорії дешевшої вартості громадського транспорту, проте таксі та поїздки на власному автомобілі у нас дорожчі, як і купівля власного автомобіля.