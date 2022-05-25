ДБР передало в управління АРМА 26 регіональних операторів газорозподільчих систем

Державне бюро розслідувань передало в управління АРМА одразу 26 регіональних операторів газорозподільчих систем. Відповідне рішення за клопотанням ДБР ухвалив слідчий суддя Печерського суду Києва.

У ДБР пояснили, що відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії.

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Особлива увага зараз приділяється недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.

Так, за клопотанням ДБР слідчий суддя Печерського суду передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештовані приватні корпоративні права одразу на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки,

– наголосили у Державному бюро розслідувань.

У червні 2021 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 мільярда гривень. Досудове розслідування триває.

Україну очікує серйозна економічна криза

Останні 3 місяці для України були дуже важкими, зокрема й в економічному плані. Разом з тим, потрібно готуватися до того, що найближчі місяці Україну очікує серйозна економічна криза. Про це сказав член наглядової ради Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

Він додав, що українці уже починають її відчувати. А найближчі місяці вплив кризи буде помітний ще гостріше, ніж зараз.

Що робити українцям

Андрусів порекомендував кожному українцю складати особистий план, як йому жити в умовах серйозної кризи та у помітному дефіциті певних товарів. Зрозуміло, що брак бензину потягне за собою багато усього іншого – деякі товари не доїжджатимуть до магазинів, щось дуже різко виросте в ціні.

Тож до цього усього, на жаль, потрібно готуватися. Разом з тим, влада робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив на населення. Фінансова допомога від партнерів надходить, але потрібно готуватись до найгіршого.

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