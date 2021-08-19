Про це розповіла директорка зі взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова в ефірі 24 каналу. Увесь газ в Європі об'єднаний в одну велику масу, джерелами якої, безумовно, є величезна частина з Росії.

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Як транспортують газ в Україну

Втім, за словами Бєлькової, російський газ, поступаючи у Європу, потрапляє в Україну переважно через Угорщину, Польщу чи Словаччину.

З цієї голки ми фактично зіскочили вже, починаючи з початку реформ ринку газу,

– заявила експертка.

Тому для того, аби держава не опинилася під тиском політичних вимог Росії, партнерам варто розуміти, що для України важливе поєднання і збільшення можливостей постачання газу саме з Європи.

Зверніть увагу! У Німеччині 18 серпня призначили уповноваженого з питань транзиту газу Україною. Відтепер цю посаду обійматиме Ґеорґ Вальдерзее.

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Як зауважила Бєлькова, Україні треба розуміти, що ситуація довкола змінюється, тому варто думати про декарбонізоване майбутнє.

"У цьому сенсі ми розглядаємо питання біогазу, так званий біометан. Це газ, який виробляється із відходів сільськогосподарського виробництва. Деякі країни в Європі масово його виробляють", – розповіла експертка.

Однак впродовж найближчих 5 років мовитиметься саме про газ. Тому політикам варто зосередитися на тому, як забезпечити ним Україну.

Бєлькова розповіла про транспортування газу в Україну: дивіться відео