Так, за законопроєкт № 4668 проголосували 317 нардепів. Положення ініціативи дозволять у 2022 році, аби програма підвищення пенсій охопила всі категорії пенсіонерів. Акцент – на найбільш вразливих групах.

Важливо У Мінсоцполітики планують 5 етапів підвищення пенсій у 2022 році

Що передбачає законопроєкт

Щороку індексація пенсій має відбуватись 1 березня;

Передбачає щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

Ініціатива призначає достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, з якими розірвали трудовий договір через зміни в організації виробництва та за інших умов;

Зазначено й дострокове призначення пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Зверніть увагу! Законодавче врегулювання дати індексації пенсій важливе, оскільки наразі її щороку визначає Кабмін.

Що кажуть у Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповідала, що комплексна програма спрямована насамперед на підвищення найнижчих пенсій. За її словами, на початку 2020 року людей, які отримують менше ніж 2000 гривень пенсії, було 4 мільйони.