Так, за законопроєкт № 4668 проголосували 317 нардепів. Положення ініціативи дозволять у 2022 році, аби програма підвищення пенсій охопила всі категорії пенсіонерів. Акцент – на найбільш вразливих групах.
Важливо У Мінсоцполітики планують 5 етапів підвищення пенсій у 2022 році
Що передбачає законопроєкт
- Щороку індексація пенсій має відбуватись 1 березня;
- Передбачає щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
- Ініціатива призначає достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, з якими розірвали трудовий договір через зміни в організації виробництва та за інших умов;
- Зазначено й дострокове призначення пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.
Що кажуть у Мінсоцполітики
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповідала, що комплексна програма спрямована насамперед на підвищення найнижчих пенсій. За її словами, на початку 2020 року людей, які отримують менше ніж 2000 гривень пенсії, було 4 мільйони.
Ми підняли пенсії понад цю межу для 2,3 мільйона людей і очікуємо, що з середини 2022 року пенсії для всіх пенсіонерів складатимуть понад 2 000 гривень,
– сказала міністерка.
Як хочуть підвищувати пенсії у 2022 році
- З 1 січня пропонують підвищити пенсії особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
- З 1 березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів, а також виплат компенсацій для пенсіонерів, які старші за 75 років;
- З 1 липня і 1 грудня хочуть підвищити пенсії, оскільки зросте прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;
- З 1 жовтня пропонують підвищення мінімальної пенсії за віком через прогнозоване зростання мінімальної зарплати.