Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Таким чином країна прагне звільнитися від залежності від російської енергетики та підтримати перехід на зелену енергетику.

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Як Данія відмовиться від газу

Уряд надаватиме субсидії своїм громадянам, щоб ті змінили системи опалення. Таким чином після 2030 року всі повинні використовувати лише чисту енергетику.

Коли ми стаємо зеленішими, ми послаблюємо Путіна,

– сказала прем’єр-міністерка Данії.

Данія тимчасово збільшить власний видобуток природного газу, щоб допомогти Європі відмовитися від російського газу. Але країна не мінятиме свої довгострокові плани щодо відмови від видобутку.

Наступного року завершаться ремонтні роботи на одному з родовищ у Північному морі. Після цього країна буде повністю забезпечувати себе газом. А з часом відмовиться від нього зовсім.

Зазначимо, що Данія ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пообіцяла відмовитися від російського газу в найкоротші терміни. Також країна вирішила ввести ембарго на російську нафту. У листопаді 2021 році Данія закуповувала 15% імпортного газу з Росії, за даними Міжнародного енергетичного агенства.



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