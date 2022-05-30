Обидва повідомлення данський та нідерландський газові трейдери опублікували 30 травня. 24 канал інформує про основні тези заяв країн щодо абсурдної вимоги Росії.

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Данія та Нідерланди не піддались газовому шантажу Росії

Намагаючись обійти санкції, Кремль у березні цього року висунув вимогу, щоб європейські країни сплачували за придбаний російський газ у рублях. При цьому такий шантаж напряму порушує умови діючих контрактів "Газпрому" з європейськими компаніями.

Позиція Нідерландів

У заяві нідерландського газового трейдера GasTerra від 30 травня йдеться, що компанія вирішила не виконувати односторонні вимоги "Газпрому" щодо нової процедури здійснення платежів. Зазначається, що у відповідь Кремль оголосив про припинення поставок російського газу у Нідерланди.

Це означає, що від нині й до 1 жовтня 2022 року, до дати закінчення контракту (з "Газпромом" – ред. 24 канал), близько 2 мільярдів кубометрів газу за контрактом не буде постачатися. GasTerra передбачила це й почала купувати ресурс в інших постачальників. Європейський газовий ринок дуже інтегрований і великий,

– зауважили у компанії.

Рішення не йти на нові умови "Газпрому" у GasTerra пояснили тим, що сплата рублями означатиме порушення ними введених ЄС проти Росії санкцій. Крім того, трейдер вказав на ризики таких фінансових операцій, пов'язаних із запропонованими Кремлем платіжними маршрутами. Зокрема, уточнили у компанії, йдеться про відкриття рахунків у Москві, за російським законодавством, та їхній контроль з боку кремлівського режиму.

До слова, у GasTerra підкреслили, що попри диверсифікацію постачання, їм наразі складно спрогнозувати, як припинення поставок російського газу вплине на внутрішній попит та пропозицію ресурсу у Нідерландах, і чи зможе європейський ринок загалом пережити це без серйозних наслідків.

Разом з тим компанія заявила, що неодноразово закликала "Газпром" поважати узгоджену за контрактом структуру платежів та зобов'язання з постачання, однак російська компанія ці заклики проігнорувала.

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Заява Данії

У данській Ørsted також заявили, що "Газпром" продовжує вимагати від них сплачувати за поставлений газ рублями. Втім компанія підкреслила, що не має жодного юридичного зобов'язання цього робити за діючим контрактом й продовжить платити Кремлю в євро.

Данський газовий трейдер підкреслив, що у Росії з Данією немає окремого газогону, тож країна-агресорка не зможе просто "перерізати" постачання – компанія планує закуповувати ресурс надалі безпосередньо на європейському ринку, якщо постачання з боку Кремля таки припиниться.

Ми готувалися до цього сценарію, щоб звести до мінімуму всі ризики. Ørsted має потужності для зберігання (газу – ред. 24 канал), зокрема у Данії та Німеччині, і наразі ми заповнюємо ці сховища, щоб забезпечити постачання газу нашим клієнтам та сприяти безпеці газового ринку,

– запевнили в Ørsted.

До слова, найбільша енергетична компанія Данії зауважила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже зробила кілька важливих кроків, покликаних припинити співпрацю з російськими компаніями – зокрема, негайно були припинені поставки вугілля та біомаси з території країни-агресорки.

У компанії додали, що надалі Ørsted планує працювати на прискорення "зеленої" трансформації енергетичного сектору Євросоюзу й не підписуватимуть більше жодних нових договорів з російським "Газпромом".

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