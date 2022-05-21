Далі більше, – Євросоюз виплатив Україні 600 мільйонів євро допомоги

Євросоюз 20 травня виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги. Його сума становить 600 мільйонів євро.

Новину у соцмережі повідомила Урсула фон дер Ляєн – президентка Єврокомісії. Окрім того, вона зауважила, що "далі – більше".

Зауважте Відновлення України після перемоги: що пропонує Євросоюз

Далі – більше: ми запропонували додаткову позику в розмірі 9 мільярдів євро для України у 2022 році,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Євросоюз також працюватиме над платформою відбудови України. Його метою є відбудувати Україну як вільну та демократичну країну.

ЄС проявив себе дієвою організацією

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що за час повномасштабної війни Росії з Україною Євросоюз встиг проявити себе дієвою організацією. Він ухвалив "історичні революційні рішення". За словами Кулеби, мовиться про:

запровадження санкцій проти Росії;

надання Україні грошей (для закупівлі потрібної зброї);

визнання українського курсу на євроінтеграцію.

Міністр наголосив, що тим часом НАТО проявило себе виключно як організацію, яка вміє висловлювати занепокоєння. За майже три місяці війни Альянс не зробив нічого, що могло б прискорити перемогу України.

Хоча до війни в українському суспільстві побутувала інша думка. НАТО усі вважали сильною та крутою організацією. Тим часом ЄС видався чимось слабким. Водночас війна зняла зі всіх маски та стала лакмусовим папірцем.

Зауважте – нічне звернення Зеленського за 20 травня: дивіться відео