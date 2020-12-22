Зеленський створив Раду з питань розвитку малого підприємництва: її очолила Свириденко
Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Очолила новий орган заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко. Її призначили в ОПУ лише 22 грудня.
Рада сприятиме налагодженню взаємодії між органами державної влади та суб'єктами малого підприємництва. Про це мовиться у повідомленні пресслужби глави держави.
До теми Юлія Свириденко замінила Ковалів на посаді заступниці голови Офісу Президента
Очільниця Ради Юлія Свириденко повинна протягом 5 днів внести пропозиції щодо складу органу.
На першому засіданні був присутній Андрій Єрмак
В ОПУ уже стигли провести перше засідання Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Участь у ньому взяв і безпосередній керівник Свириденко Андрій Єрмак.
Тут немає ніякої політики – лише побудова сильної економіки. Без мікро- та малого бізнесу це неможливо зробити. Є запит суспільства, щоб була справедливість для всіх,
– зауважив голова Офісу Президента.
Свириденко зауважила, що майже завершила формування персонального складу новоствореного органу.
Поділитися новиною