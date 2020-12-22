Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Очолила новий орган заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко. Її призначили в ОПУ лише 22 грудня.

Рада сприятиме налагодженню взаємодії між органами державної влади та суб'єктами малого підприємництва. Про це мовиться у повідомленні пресслужби глави держави.

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Очільниця Ради Юлія Свириденко повинна протягом 5 днів внести пропозиції щодо складу органу.

На першому засіданні був присутній Андрій Єрмак

В ОПУ уже стигли провести перше засідання Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Участь у ньому взяв і безпосередній керівник Свириденко Андрій Єрмак.

Тут немає ніякої політики – лише побудова сильної економіки. Без мікро- та малого бізнесу це неможливо зробити. Є запит суспільства, щоб була справедливість для всіх,

– зауважив голова Офісу Президента.

Свириденко зауважила, що майже завершила формування персонального складу новоствореного органу.

Зверніть увагу! Рада працюватиме як дорадчий орган Офісу Президента на регулярній основі. Засідання збиратимуть щомісяця.