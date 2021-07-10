З COVID-фонду вважаємо викраденими 124 мільйони гривень, – голова Держаудитслужби

Геннадій Пліс заявив, що у COVID-фонді виявили фінансових порушень на понад 400 мільйонів гривень. Зокрема, з них викраденими вважають "лише" 124 мільйони гривень.

Про це глава Державної аудиторської служби повідомив за підсумками аудиту Фонду боротьби з коронавірусом. За його словами, "не все так сумно, як здається на перший погляд".

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Аудит COVID-фонду

Він наголосив, що перевірка використання коштів, виділених на подолання пандемії, – "дуже чутливе питання, особливо враховуючи, скільки фейків і недостовірної інформації поширюють на цю тему".

Під час аудиту провели понад 1 тисячу заходів державного фінансового контролю, зокрема:

280 ревізійних витрат;

505 перевірок закупівель;

221 моніторинг закупівель.

Геннадій Пліс вважає, що не варто говорити про неефективне витрачання коштів. Проте, є проблеми, які потрібно негайно вирішувати.

Ми побачили фінансових порушень на 418 мільйонів. 124 мільйони гривень – кошти, які, скажімо так, зникли. Часто звучить, що з фонду вкрали понад 400 мільйонів, але це не так. Ідеться про фінансові порушення, а це не завжди аморально,

– сказав чиновник.

Вважають гроші викраденими

Голова Держаудитслужби навів ситуацію, як в одній з лікарень виділили кошти з Фонду на закупівлю препаратів.

Головний лікар витратив їх не за призначенням – на кисневу станцію, тому що вона була в той момент потрібнішою для порятунку пацієнтів.

"Він діяв відповідно до ситуації. Формально це порушення, тому що гроші виділяли для інших цілей, але ніхто нічого не вкрав", – пояснив він.

А ось у ті 124 мільйони входить, наприклад, завищення обсягу виконаних робіт. Тому ми вважаємо ці гроші викраденими. Велика сума. Але якщо оцінювати обсяги фінансування загалом, то це невисокий рівень утрат,

– додав Геннадій Пліс.

Що відомо про COVID-фонд

У березні 2020 року в Україні створили Фонд боротьби з коронавірусом. Загалом тоді змогли зібрати 66 мільярдів гривень.

Проте, левову частку коштів витрачали не на боротьбу з пандемією, а на будівництво доріг, соціальний захист і культуру.

Станом на 31 грудня 2020 року з COVID-фонду використали 63,7 мільярда гривень з передбачених 72 мільярдів гривень.

У Кабміні обіцяли кожного місяця звітувати про витрати, але його діяльність залишається непрозорою.

Уряд зобов'язав Держаудитслужбу провести заходи фінконтролю використання коштів COVID-фонду.