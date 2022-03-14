Commerzbank, Deutsche Bank й BNP Paribas почали відключати від своїх систем російські відділення

Європейські банки почали відключати російські відділення від своїх систем через небезпеку кібератак. Таке рішення ухвалили Commerzbank і Deutsche Bank, які раніше оголосили про вихід з країни.

Європейські банки йдуть з РФ

Про це пише видання з посиланням на власні анонімні джерела. Зокрема, німецький Commerzbank, який раніше заявив, що згортає діяльність у Росії, готується відключити російський підрозділ від своєї системи.

Читайте також: Дефолт у Росії може відбутись значно швидше, ніж передбачають економісти

Банк, як пояснили джерела, має можливість швидко розірвати з'єднання. Ще один співрозмовник Bloomberg уточнив, що подібне рішення ухвалив і Deutsche Bank, який також вирішив піти із країни. Раніше банк повідомив, що з початку війни Росії проти України зіштовхнувся зі збільшенням кількості кібератак.

Від основних систем російських співробітників відключив BNP Paribas. Societe Generale у службовій записці попросив своїх співробітників виявляти особливу обережність при онлайн-комунікаціях.

Попри те, що Commerzbank і Deutsche Bank вирішили піти з Росії, цей процес займе деякий час, тому поки їхні системи залишаються вразливими. Фінансовий директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке пояснив Bloomberg, що компанія намагається запобігти виникненню ризиків, які можуть супроводжувати роботу в Росії.

Зверніть увагу – Росія може оголосити дефолт 16 березня: дивіться відео