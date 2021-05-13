Colonial Pipeline відновлює роботу після хакерської атаки, яка спричинила паніку на ринку палива

Один із найбільших у США постачальників палива компанія Colonial Pipeline заявила про відновлення роботи. Це мало статися о 17 години за місцевим часом (за Києвом це північ 13 травня).

Зупинка роботи паливопроводу була вимушеною – після масштабної хакерської атаки, до якої, ймовірно, причетні росіяни. Це, своєю чергою, спровокувало зростання цін на пальне.

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Компанія Colonial Pipeline ініціювала відновлення роботи трубопроводів

Один із найбільших у США постачальників пального компанія Colonial Pipeline зазнала потужної хакерської атаки, і вимушена була навіть зупинити роботу. Через це у США зросли ціни на пальне, ринок дещо запанікував.

Криза почалася ще 6 травня. І тільки 12 числа нарешті з'явилася офіційна інформація, що Colonial Pipeline відновлює роботу трубопроводу. Про це написала у твітері міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм.

Щойно поговорили телефоном із главою Colonial Pipeline. Вони відновлять роботу трубопроводу сьогодні о 17:00, або й швидше (за київським часом це початок доби 13 травня – 24 канал),

– заявила вона.

Зауважимо, що на повноцінне відновлення роботи паливопроводу знадобиться декілька днів. Тож якийсь час деякі регіони все ще можуть відчувати нестачу пального.

Чому криза з Colonial Pipeline відчутно вплинула на ринок пального

Річ у тім, що компанія Colonial Pipeline – один з найбільших трубопровідних операторів в США.

трубопровідних операторів в США. Щодня вона транспортує країною приблизно 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів.

вона транспортує країною приблизно 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів. Загалом Colonial Pipeline забезпечує постачання 45% усього палива на східному узбережжі країни.

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