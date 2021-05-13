Зупинка роботи паливопроводу була вимушеною – після масштабної хакерської атаки, до якої, ймовірно, причетні росіяни. Це, своєю чергою, спровокувало зростання цін на пальне.
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Компанія Colonial Pipeline ініціювала відновлення роботи трубопроводів
Один із найбільших у США постачальників пального компанія Colonial Pipeline зазнала потужної хакерської атаки, і вимушена була навіть зупинити роботу. Через це у США зросли ціни на пальне, ринок дещо запанікував.
Криза почалася ще 6 травня. І тільки 12 числа нарешті з'явилася офіційна інформація, що Colonial Pipeline відновлює роботу трубопроводу. Про це написала у твітері міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм.
Щойно поговорили телефоном із главою Colonial Pipeline. Вони відновлять роботу трубопроводу сьогодні о 17:00, або й швидше (за київським часом це початок доби 13 травня – 24 канал),
– заявила вона.
Зауважимо, що на повноцінне відновлення роботи паливопроводу знадобиться декілька днів. Тож якийсь час деякі регіони все ще можуть відчувати нестачу пального.
Чому криза з Colonial Pipeline відчутно вплинула на ринок пального
- Річ у тім, що компанія Colonial Pipeline – один з найбільших трубопровідних операторів в США.
- Щодня вона транспортує країною приблизно 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів.
- Загалом Colonial Pipeline забезпечує постачання 45% усього палива на східному узбережжі країни.
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