За даними Міністерства фінансів України, на одноразову "карантинну" матеріальну допомогу уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. На ці гроші можуть претендувати підприємці та наймані працівники, діяльність яких тимчасово зупинили на час перебування області в червоній зоні.

Прийом заявок на отримання "карантинних" 8 тисяч гривень розпочався з 19 квітня 2021 року. Виплати можна буде отримати один раз у 2021 році.

Важливо Чи зможуть ФОПи з областей, які вийшли з червоної зони, отримати 8 тисяч

За даними Мінфіну, допомогою від держави скористуються приблизно 175 тисяч громадян. Для того, щоб отримати "карантинні" 8 тисяч гривень, треба зареєструватись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія".

Після заповнення заяви та перевірки її у реєстрах Пенсійного Фонду України підприємці та наймані працівники отримають матеріальну допомогу на свій особистий рахунок.

Детальну інструкцію, як отримати допомогу через портал та додаток "Дія" – читайте у матеріалі.

Допомога ФОПам від держави: головне

24 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.

Повторні виплати запровадили після доручення президента Володимира Зеленського. Відповідний закон набув чинності 9 квітня.

Водночас допомогу ФОПи та наймані працівники, які постраждали через жорсткий карантин, можуть отримати також від місцевої влади. Однак розмір виплат визначатимуть на місцях.