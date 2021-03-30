За оцінкою Державної податкової служби, Україна щорічно недоотримує понад 7 мільярдів доларів у бюджет. Все через свідому несплату податків. До цього можна віднести не лише діяльність офшорних компаній, але й зарплату у конвертах.

Зокрема через зарплату в конвертах Україна недоотримує 4,3 мільярда доларів. Про це розповів голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

Важливо На зарплату в конверті в Україні погоджуються більшість людей

Любченко зазначив, що загальні доходи населення у 2020 році без урахування податків становили 3,4 трильйона гривень, з яких 1,9 трильйона – це заробітна плата та інші трудові доходи.

При цьому обсяги виторгу підприємств торгівлі, що фіксуються через касові апарати, 2020 року становили менш як 1,3 трильйона гривень. Це означає, що лише 38% витрат домогосподарств фіксується через фіскальний чек зі сплатою відповідних податків і зборів,

– пояснив Любченко.

Водночас Україна у 2020 році недоотримала 7,7 мільярда доларів, з яких:

4,3 мільярда доларів через зарплату у конвертах;

1,5 мільярда доларів – діяльність "скруток" і конвертаційних центрів;

1 мільярд доларів – підакцизні товари;

0,8 мільярда доларів – офшори;

0,1 мільярда доларів – збитки державних підприємств.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, як держава планує виявляти тих, хто уникає сплати податків. За його словами, держава дає можливість легалізувати свої доходи тим, хто не зробив цього раніше та сплатити за них належні податки. Якщо ж недобросовісні українці проігнорують можливість, то щодо них будуть вжиті відповідні заходи в рамках законодавчої системи.