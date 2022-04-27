Чотири європейські компанії заплатили за російський газ рублями, – Bloomberg

Десять європейських компаній вже відкрили рахунки в Газпромбанку для того, щоб заплатити за російський газ рублями. Чотири з них вже це зробили.

Про це ЗМІ повідомила особа, близька до російського "Газпрому".

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Водночас інформатор заявив, що навряд Росія відключить ще когось від газу до другої половини травня, навіть якщо ті компанії не платитимуть за газ рублями. Саме тоді мають відбутися наступні платежі за газ.

Газовий шантаж

Росія вимагає, щоб "недружні" до неї країни платити за газ у рублях, починаючи з 1 квітня.

Євросоюз на рівні організації та G7 відмовилися від цього, заявивши, що це порушує санкції.

Відтак Росія 26 квітня призупинила постачання газу до Польщі та Болгарії за те, що ті відмовилися від розрахунку в рублях.

У Єврокомісії це назвали газовим шантажем. Там вже готують скоординовану відповідь та обіцяють підтримати Польщу та Болгарію.

Водночас у Польщі заявили, що цілком можуть обійтися і без російського газу.

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