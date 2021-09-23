Що відомо про водневий коридор до Німеччини

Згідно із проєктом, ресурс транспортуватиметься із перспективних районів виробництва зеленого водню в Україні, через Словаччину і Чехію. Кінцева точка – райони підвищеного попиту в Європейському Союзі.

Читайте також Україна й Польща хочуть створити спільний газовий хаб, – оператор ГТС

Компанії-учасники:

оператор ГТС Словаччини EUSTREAM,

оператор ГТС України,

оператор ГТС Чехії NET4GAS,

оператор ГТС Німеччини OGE.

Організатори проєкту вважають, що Центральноєвропейський водневий коридор можна створити частково завдяки перепрофілюванню чинної газової інфраструктури в поєднанні з інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи і компресорні станції. Це дозволить забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною.



Водневий коридор з України у Німеччину / Фото оператора ГТСУ

Транснаціональна мережа водневих трубопроводів є важливою для майбутнього європейського ринку водню. Створення коридору – важливий крок на цьому шляху, що пропонує доставку значних обсягів водню до промислових центрів попиту вже до 2030 року,

– заявив гендиректор OGE Йорга Бергмана.

Уже до кінця 2022 року учасники отримають науково-технічне обґрунтування проєкту, що визначить його вартість, потужність і потенційну ціну ресурсу після транспортування.

За попередніми підрахунками, коридором щодня транспортуватимуть 120 гігаватів годин чистого водню на день. Перше постачання відбудеться до 2030 року.