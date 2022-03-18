На чорному ринку курс гривні майже як офіційний: паніки немає
Джерело:Forbes
Курс на чорному ринку не надто відрізняється від курсу Національного банку. Заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук підкреслив, що паніка на валютному ринку відсутня.
Курс гривні
Відсутність паніки пояснюється більшим запасом фінансової міцності системи, пояснив Ніколайчук. Адже з 2014 року проведені серйозні реформи у монетарній сфері та секторі банківського регулювання.
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Інший момент – у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи,
– вважає Ніколайчук.
Курс валют, який встановив НБУ 18 березня 2022 року
- Курс долара – 25,25 гривні.
- Курс євро – 33,17 гривні.